"Никакого НАТО". США запретили ЕС обсуждать с Украиной вступление в альянс

"Страна": Блинкен призвал ЕС не обсуждать с Киевом тему вступления в НАТО

Разговоры о вступлении Украины в НАТО раздражают американские элиты, цитирует "Страна" заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал европейских лидеров перестать обсуждать эту тему с Киевом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО". Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после конфликта. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но то, что в 2024-м мы станем членами, – это точно", – пишет Гончаренко.

По его данным, в офисе президента с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

Напомним, накануне Гончаренко предложил вместо стремления в НАТО взять Украине обязательства воевать на стороне США в любом конфликте и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая – в обмен на гарантии безопасности и инвестиции.