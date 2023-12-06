Войти
ИноСМИ

"Никакого НАТО". США запретили ЕС обсуждать с Украиной вступление в альянс

201
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

"Страна": Блинкен призвал ЕС не обсуждать с Киевом тему вступления в НАТО

Разговоры о вступлении Украины в НАТО раздражают американские элиты, цитирует "Страна" заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал европейских лидеров перестать обсуждать эту тему с Киевом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО". Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после конфликта. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но то, что в 2024-м мы станем членами, – это точно", – пишет Гончаренко.

По его данным, в офисе президента с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

Напомним, накануне Гончаренко предложил вместо стремления в НАТО взять Украине обязательства воевать на стороне США в любом конфликте и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая – в обмен на гарантии безопасности и инвестиции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.05.2023
Американцы задались вопросом, нужна ли им Европа
15.05.2023
Посредничество в украинском конфликте нужно и Китаю, и миру. Но не США
12.05.2023
Американская военная промышленность и ее жестокая роль на протяжении столетия
18.04.2023
Китайцы о визите Бербок: с такой дипломатией Германия простоит недолго
07.04.2023
Европе нечего предложить Китаю для урегулирования конфликта на Украине
25.02.2022
FA: Украина – сложная дилемма для Китая, в которой он выберет сторону России
27.12.2021
Главные военно-политические уроки – 2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями