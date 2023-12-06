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ТАСС

Госдума одобрила статус соцпредприятия для фирм, трудоустроивших участников СВО

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Законом предлагается включить в перечень категорий граждан, обеспечение занятости которых является одним из условий получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки от органов власти, лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во II и III чтениях закон о присвоении статуса социального предприятия компаниям, трудоустроившим демобилизовавшихся бойцов СВО. Документ инициирован группой депутатов - членов рабочей группы по вопросам СВО.

Законом предлагается включить в перечень категорий граждан, обеспечение занятости которых является одним из условий получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления, лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, в этот перечень включат ветеранов боевых действий, в том числе военнослужащих органов ФСБ, а также уволенных в запас (отставку), выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также лиц, воевавших в зоне СВО в составе добровольческих формирований.

Ко II чтению этот перечень дополнен лицами, проходившими службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ и принимавшие участие в СВО либо "выполнявшие возложенные на них задачи на территориях Украины и в новых регионах РФ в период проведения СВО". 

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Страны
Россия
Украина
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