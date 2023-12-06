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ТАСС

В Госдепе заявили, что США должны настроиться на помощь Украине в течение 2024 года

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

По мнению помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, руководство России "не пойдет на мир, пока не увидит результаты выборов" президента США

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что Вашингтон должен быть готов оказывать Украине помощь в течение всего 2024 года. Об этом он заявил Австрийскому агентству печати.

"Мы должны планировать кампанию, которая протянется весь 2024 год", - сказал он, утверждая, что руководство РФ, по его мнению, "не пойдет на мир, пока не увидит результаты выборов" президента США.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему.

На вопрос о том, перейдет ли ситуация в "замороженный конфликт", О'Брайен ответил, что цель - возвращение Украины к границам 1991 года. Дипломат также выступил за то, чтобы Украина нарастила экспорт зерна. По его словам, в настоящее время Вашингтон и Брюссель вынуждены поддерживать украинский бюджет. Если Украина сможет сама покрывать большую часть расходов благодаря выручке от экспорта, то Запад "сможет дольше ее поддерживать", считает дипломат.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью исчерпаются ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля нынешний президент Джо Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-президент Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

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Страны
Австрия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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