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ТАСС

Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим путем

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом и предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас - достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", - сказал он RTVI.

Песков напомнил, что переговорный процесс был прерван именно украинской стороной. "Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная", - отметил он.

Представитель Кремля также прокомментировал публикацию "Известий" о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы возобновиться на территории одной из западных стран, например Венгрии. "Написано, скорее, принципиальное теоретическое заключение в этой публикации", - пояснил он. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
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