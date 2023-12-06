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ЦАМТО

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

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Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Толочко

ЦАМТО, 5 декабря. Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.

Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии внес в Думу президент России Владимир Путин.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", – цитирует "РИА Новости" текст законопроекта.

В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.

Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет, отмечает агентство.

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