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Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов посетил петербургское предприятие "ОДК-Климов"

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Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетил с рабочим визитом петербургское предприятие "ОДК-Климов" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию). Он высоко оценил увеличение производственных мощностей и темпов выполнения плана по производству авиадвигателей для гражданских вертолетов и самолетов.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на петербургском предприятии ОДК-Климов (АО "ОДК")

Генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Климов" Александр Грачев рассказали о выполнении плана комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года по производству авиационных двигателей, а также показали цеха предприятия и конструкторское бюро.

Выпуск двигателей для вертолётов является сейчас для ОДК одним из важнейших направлений. В рамках комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года потребность рынка в силовых установках ОДК-Климов составляет более двух тысяч единиц. В этом году предприятие уже значительно увеличило объём выпуска двигателей по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов остался удовлетворен ходом реализации программы производства вертолетных двигателей и отметил полную загрузку мощностей предприятия.

Турбовальный вертолётный двигатель ВК-2500ПС производства АО "ОДК-Климов". (АО "ОДК")

ОДК-Климов выпускает широкую линейку силовых установок и производит их сервисное обслуживание. Предприятие поставляет двигатели ВК-2500 для вертолётов семейств "Ми" и "Ка", ТВ7-117В для Ми-38, создает перспективные двигатели ВК-650В для вертолётов Ансат и Ка-226Т, ВК-1600В для Ка-62, а также силовые установки ТВ7-117СТ-01 для регионального самолёта ИЛ-114-300.

Для увеличения производственных мощностей реализуется инвестиционная программа по модернизации существующего производства и увеличению пропускной способности испытательной базы предприятия. На территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" планируется строительство новой производственной площадки для сборки двигателей.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ансат
ВК-2500
Ка-60
Ка-62
Ми-38
ТВ7-117
Компании
Климов
ОДК УК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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