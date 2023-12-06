Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО, обсуждавших поддержку Украины, в Брюсселе, Бельгия, 29 ноября 2023 года.

InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины

Запад готовит общественность к неизбежному поражению Киева, пишет InfoBRICS. Однако он пеняет на "слабые мощности собственного военного производства" и "российские атаки по украинской инфраструктуре", в то время как реальная причина провала ВСУ совершенно иная.

Военные лидеры всё чаще признают неспособность Украины вести боевые действия в текущих условиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно призвал Запад готовиться к плохим новостям с Украины, запоздало признав реальность, о которой уже давно твердят многие аналитики.

Столтенберг с пессимизмом отметил слабый прогресс ВСУ на поле боя. Москва, по его словам, имеет неоспоримое преимущество в конфликте с Киевом, помимо того, что она "накопила большой запас ракет в преддверии зимы". Генсек НАТО заявил, что Россия смогла в кратчайшие сроки поставить промышленность на военные рельсы, чтобы добиться поставленных целей.

За последние месяцы существенных подвижек на фронте у Киева нет. Поэтому и нужно готовиться к плохим новостям, считает Столтенберг. При этом он отметил, что важно продолжать поддерживать Украину, даже если прогнозы негативные.

"Мы должны быть готовы к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в хорошие, так и в плохие времена", – заявил он.

Ещё одной интересной темой, которую прокомментировал Столтенберг, стала неспособность западных стран производить достаточное количество оружия для поддержки Украины. Он признал, что Запад ослаблен в промышленном отношении и не может удовлетворить потребности Киева.

Столтенберг сравнил возможности российского и европейского промышленного производства и пришел к выводу, что в оборонном секторе Москва работает лучше, поэтому ВСУ и не могут добиться успехов на поле боя. Кроме того, генсек НАТО заявил, что российская армия планирует и дальше наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы подорвать способность Киева производить оружие и технику зимой.

"Проблема, которой нам надо заняться – это фрагментация европейской оборонной промышленности. Мы оказались не в состоянии сотрудничать так тесно, как от нас это требуется (...) Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удары по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины", – добавил он.

Это заявление прозвучало в тот момент, когда уязвимость Украины уже невозможно скрывать. Киев несет тяжелые потери после провала контрнаступления. Кроме того, у ведущих СМИ заканчиваются аргументы для маскировки поражения ВСУ, которые делали заявления западных пропагандистов более соответствующими реальной ситуации.

Более того, есть ещё один важный фактор – эскалация ситуации в Палестине. Израиль страдает от различных проблем на поле боя и нуждается в широкой поддержке Запада. НАТО необходимо отвлечь внимание общественности от Украины и начать оправдываться за поддержку сионистского государства. По этой причине для западных лидеров и СМИ правдивый взгляд на Украину уже становится обычным явлением. Их задача – объяснить, что конфликт с Россией невозможно выиграть и что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку Зеленского.

Другими словами, западные чиновники и журналисты готовят общественность к неизбежному поражению неонацистского режима в Киеве и пытаются сфокусироваться на Газе как на новой "чрезвычайной ситуации". Кроме того, такие оправдания неудач ВСУ, как "слабые мощности промышленного производства" или "атаки по украинской инфраструктуре", являются неуместными, поскольку реальная причина кроется в военном превосходстве России.

Запад оказался неспособен производить оружие достаточно быстро, чтобы защитить Украину. Москва нанесла несколько тяжелых ударов по критически важным объектам противника. Но эти факторы лишь частично объясняют исход этого конфликта. Провал Киева обусловлен главным образом тем, что русские значительно превосходят его в военном отношении и имеют более эффективную стратегию. Даже в те времена, когда Украина ежедневно получала большое количество оружия от НАТО, ВСУ не могли добиться положительных результатов, поскольку русские всегда обладали большей военной мощью и лучшей стратегией. Другими словами, Столтенберг не объясняет истинных причин поражения Киева, говоря лишь о промышленном производстве.

Наконец, следует подчеркнуть, что признание поражения – это ещё и психологический удар по Западу. НАТО явно деморализована неудачами Киева. Проукраинская пропагандистская машина не смогла подтвердить ни один из своих нарративов и теперь вынуждена признать, что её прогнозы были ошибочными. Вполне вероятно, что ведущие СМИ и западные чиновники потеряют свой авторитет, поскольку общественность просто перестанет верить тому, что они говорят.

Автор: Лукас Лейрос (Lucas Leiroz) – журналист, исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический консультант.