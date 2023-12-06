Aero Vodochody продолжает ремонт авиатехники ВВС Республики Казахстан

ЦАМТО, 5 декабря. Чешская компания Aero Vodochody поставила Военно-воздушным силам Республики Казахстан два прошедших капремонт и модернизацию легких многоцелевых двухмоторных самолета L-410 "Турболет".

Факт поставки официально не афишировался, однако ресурс Scramble Magazine со ссылкой на фото споттеров зафиксировал поставку двух самолетов ВВС РК модели L-410UVP-E20 41 красный (с.н. 3411, рег. OK-JNP) и 42 красный (с.н. 3412, рег. OK-JNO).

Оба L-410 поставлены Казахстану после проведения работ на предприятиях чешской Omnipol / Let Aircraft Industries в Куновице (Злинский край, Чехия). Самолеты следовали через Бургас (Болгария), Орду-Гиресун (Турция) и Баку (Азербайджан) с вылетом 1 декабря и прибытием 3 декабря в Атырау, Казахстан. В понедельник, 4 декабря, они продолжили путь в Актобе. Подразделение, в которое поступят отремонтированные самолеты, на данный момент неизвестно.

Напомним, что в 2021 году Казахстан уже получил партию модернизированных УТС L-39C "Альбатрос". Чешская компания Aero Vodochody 11 ноября 2021 года объявила о передаче ВВС РК четырех прошедших капитальный ремонт и модернизацию учебно-тренировочных самолетов L-39C "Альбатрос".

Как сообщалось в пресс-релизе чешской компании, капитальный ремонт, включавший обширную модернизацию авионики, проводился совместно с компанией Omnipol. Тогда же правительственная делегация из Казахстана посетила обе компании и подробно обсудила вопросы углубления сотрудничества.

Компания Aero Vodochody провела капитальный ремонт и модернизацию четырех самолетов L-39C на своем авиазаводе в Чехии. Контракт включал переподготовку технического и летного персонала заказчика.

В ходе модернизации на борт казахстанских L-39C были интегрированы основные элементы стандартной авионики новейшего УТС L-39NG, такие как проекционный дисплей Speel Praha и многофункциональные дисплеи Genesis Aero Systems. Также самолеты получили новые системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

Первые прошедшие капитальный ремонт и модернизацию учебно-тренировочные самолеты L-39C "Альбатрос" ВВС Казахстана получили в марте 2021 года, о чем сообщалось в пресс-релизе Министерства обороны Республики Казахстан.