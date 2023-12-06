Войти
Интерфакс-АВН

"Высокоточные комплексы" досрочно поставили в войска ЗРПК "Панцирь-С" по гособоронзаказу 2023 года

226
0
0
ЗРПК "Панцирь-С"
ЗРПК "Панцирь-С".
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" выполнен досрочно, сообщает во вторник холдинг "Высокоточные комплексы".

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех") досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика".

"В "Панцирь" внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений", - сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
17.03.2021
Стрелы для «Лучника»
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
27.02.2017
ПВО в четвертом поколении — часть II
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
09.03.2016
Тульский "Панцирь"
18.06.2015
Высота и точность
17.06.2014
Александр Денисов: идут испытания "Панциря" в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями