"Высокоточные комплексы" досрочно поставили в войска ЗРПК "Панцирь-С" по гособоронзаказу 2023 года

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" выполнен досрочно, сообщает во вторник холдинг "Высокоточные комплексы".

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех") досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика".

"В "Панцирь" внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений", - сказали в пресс-службе.