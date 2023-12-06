Армения продолжает троллить Россию, отказавшись на этот раз участвовать в Парламентской Ассамблее ОДКБ в Москве

ЦАМТО, 5 декабря. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", – говорится в заявлении пресс-секретаря, поступившем в распоряжение "РИА Новости". Она отметила, что А.Симонян 5 декабря официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

А.Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией".

Вместе с тем спикер заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о его выходе из организации нет.

Комментарий ЦАМТО

Такую позицию Армении можно рассматривать как продолжение троллинга России.

Ранее, 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, обвинил Россию в затягивании поставок оружия для Еревана.

По мнению ЦАМТО обсуждение в прямом эфире столь деликатного вопроса, как двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере, изначально было провокационным и подстрекательским действием, направленным на разжигание в армянском обществе все большего негатива к России.

Следует отметить, что 23 ноября в Минске прошло пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании приняли участие все лидеры стран-членов объединения (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Именно на переговорах с первыми лицами российского государства можно было найти решение вопроса, поднятого Н.Пашиняном, если он вообще существует. На встрече в Минске его можно было бы детально обсудить с президентом и главой военного ведомства России, однако премьер-министр Армении уклонился от этой встречи.

За месяц до этого, 26 октября, Н.Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.

В августе 2023 года Н.Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.

На текущий момент двусторонние отношения Еревана и Москвы остаются напряженными. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал действия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в период массового исхода армян в конце сентября 2023 года (исход начался после окончания боевых действий 20 сентября).

В целом текущая военно-политическая обстановка в Закавказье характеризуется постепенным наращиванием контактов между руководством Армения и коллективным Западом, в том числе на уровне оборонных ведомств и специальных служб (прежде всего США).

На этом фоне США разыгрывают собственную карту в Армении, где, используя лоббистов в органах власти, сети влияния в лице многочисленных НКО и СМИ, спекулируют на национальных чувствах армянского общества, пытаясь вывести Ереван из орбиты влияния России, задействовать армянский фактор для дестабилизации ОДКБ и ЕАЭС, нарушения работы международного транспортного коридора "Север-Юг".