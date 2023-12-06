Одна из стран НАТО внезапно отказалась передать Украине списанную технику

Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники

Президент Болгарии Радаев наложил вето на передачу Украине ста списанных бронемашин, пишет Newsweek. По мнению политика, парламентарии, одобрившие соглашение о поставке, недостаточно ознакомились с вопросом, и эта техника все еще нужна Софии.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев наложил вето на передачу Киеву ста списанных бронемашин из Софии. Парламент Болгарии одобрил это соглашение всего несколькими неделями ранее.

По сообщению болгарской телекомпании NOVA, Радев отправил соглашение обратно в парламент для нового обсуждения, заявив, что депутаты, его одобрившие, недостаточно ознакомились с вопросом. Национальное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел страны и Министерством обороны Украины 22 ноября, а представители Софии заявили, что болгарским военным бронемашины больше не нужны.

Члены НАТО, включая Болгарию, твердо поддерживали Украину в конфликте с Россией. Но по мере роста напряженности между Москвой и военным альянсом некоторые европейские страны начали предпринимать шаги, чтобы обезопасить собственные границы на тот случай, если боевые действия выплеснутся за пределы Украины.

В своем воззвании, опубликованном NOVA в понедельник, Радев предположил, что представители Национального собрания Болгарии “не удостоверились должным образом”, действительно ли рассматриваемые транспортные средства больше не нужны Министерству внутренних дел.

“Из обсуждений законопроекта в Национальном собрании явствует, что значительная часть депутатов незнакома с конкретным перечнем предоставленного на момент голосования оборудования, и таким образом не имеет возможности оценить, действительно ли в них больше нет необходимости”, — написал Радев.

Болгарский президент добавил, что, одобрив передачу техники без планов ее замены, депутаты не учли “задач военного времени”, которые стоят перед Министерством внутренних дел.

“Более того, даже на данный момент Главное управление пограничной полиции не располагает достаточным количеством необходимой вездеходной техники, — продолжил Радев. — В настоящее время этот дефицит восполняется машинами болгарской армии. Бронированная техника повышенной проходимости, предоставленная Украине по данному соглашению, может использоваться для охраны болгарской границы — а это вопрос принципиальной важности, как для внутренней безопасности, так и для реализации внешнеполитических приоритетов Софии по полному присоединению к Шенгенской зоне”.

В понедельник журнал Newsweek обратился по электронной почте к администрации Радева и Министерству обороны Украины за комментариями, но ответа не получил.

Другие члены НАТО, включая США, пообещали отправить танки на поле боя на Украине. Согласно сентябрьскому репортажу Би-би-си, Вашингтон подписал соглашение о передаче Киеву 31 танка “Абрамс” (Abrams). Украина также готовится получить 14 танков “Челленджер 2” (Challenger) из Великобритании, 14 “Леопардов 2” (Leopard) из Германии и еще шесть “Леопардов 2” из Испании.

Автор статьи: Кейтлин Льюис (Kaitlin Lewis) — репортер Newsweek из Бостона, штат Массачусетс. Ее специальность — национальные новости и политика. Окончила Дейтонский университет