Наземные дроны на поле боя: уже не фантастика, а реальность СВО

Источник изображения: Фото:"РГ: русское оружие" Источник изображения: Фото:"РГ: русское оружие"

Наземные беспилотники все чаще используются в российской армии. Есть все основания полагать, что они станут поступать во все больших количествах. В настоящее время в подразделениях начинают появляться образцы, служащие для подвоза боекомплекта, различных видов имущества и вывоза в тыл бойцов, получивших ранения.

Как сообщает "Российская газета" ( проект "РГ: русское оружие"), для разминирования местности уже длительное время применяют роботизированные "Уран-6". С их помощью очищены от взрывоопасных предметов большие площади освобожденных от противника территорий.

Сообщалось, что в реальной боевой обстановке опробованы комплексы "Маркер" как в гусеничном, так и в колесном вариантах. В ходе СВО задействуют и другие разработки, созданные отечественной промышленностью и силами войсковых умельцев.

По мнению военных специалистов, конечно, полностью заменить боевые машины с экипажами на дроны не удастся еще долго, однако стоит ожидать появления необитаемых, хорошо защищенных тяжелых машин разминирования, идущих впереди танков и средств доставки пехоты. Очень пригодилась и штурмовая бронетехника с надежной броней и ракетно-пушечным вооружением. То же самое касается самоходной артиллерии и зенитных комплексов.

На проходившем в августе форуме "Армия-2023" большое внимание присутствующих привлекло универсальное беспилотное транспортное средство "Зубило". Новинка предназначена для участия в атакующих действиях, огневой поддержки, а также для обеспечения подразделений и вывоза раненых.

В качестве вооружения на ней применена 23-мм скорострельная установка ЗУ-23-2. Ее снаряженная масса - 13300 кг. Имеющаяся платформа способна перевозить до 2700 килограммов грузов. При этом максимальная скорость по шоссе может достигать 100 километров в час.