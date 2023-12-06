Эффективность работы "Панцирей" по ракетам большой дальности повысили

Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" также сообщило о досрочном выполнении государственного оборонного заказа 2023 года на поставку этих боевых машин

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" получил доработки, позволяющие повысить эффективность его работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"В "Панцирь" внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", - говорится в сообщении.

Ранее "Высокоточные комплексы" сообщили о том, что специалисты повысили эффективность противодействия "Панцирей" ракетам Storm Shadow.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.