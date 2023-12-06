На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились около 40 тысяч человек

ЦАМТО, 5 декабря. Порядка 40 тыс. человек, включая почти 4 тыс. ранее безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия ОПК в Челябинской области с августа 2022 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий.

"К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тыс. безработных", – сказал "РИА Новости" А.Текслер.

Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек.

"Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены – переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", – уточнил губернатор.

Также, по информации А.Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 млн. руб. на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК, отмечает агентство.