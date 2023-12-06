Войти
ЦАМТО

На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились около 40 тысяч человек

222
0
0
ЧТЗ
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
Источник изображения: Военно-промышленный курьер

ЦАМТО, 5 декабря. Порядка 40 тыс. человек, включая почти 4 тыс. ранее безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия ОПК в Челябинской области с августа 2022 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий.

"К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тыс. безработных", – сказал "РИА Новости" А.Текслер.

Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек.

"Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены – переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", – уточнил губернатор.

Также, по информации А.Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 млн. руб. на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.06.2021
Учения в Средиземном море с задействованием самолетов МиГ-31К с комплексом «Кинжал»
22.10.2019
Нештатная ситуация с пуском баллистической ракеты в ходе учений "Гром-2019"
15.02.2018
Обзор ядерной политики: февраль 2018
27.09.2016
Военные ЮВО на учениях "Дружба-2016" в Пакистане показали свое вооружение
20.06.2016
Угар сабли
07.04.2015
Зенитчики Сухопутных войск осваивают зенитную ракетную систему С-300В4
15.07.2014
Холдинг «Вертолеты России» представит на салоне в Фарнборо военные и гражданские модели вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями