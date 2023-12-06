На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина

ЦАМТО, 5 декабря. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили 4 декабря в украинском минюсте.

Ранее, 6 июля, офис генпрокурора Украины сообщил о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина" на Украине. В ведомстве утверждали, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета Ан-140-100 стоимостью более 4 млн. долл., которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний.

"Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкций… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина", – говорится в сообщении минюста Украины.

По информации ведомства, в частности, конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция – комплект агрегатов шасси самолета Ан-148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина", сообщает "РИА Новости".