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ЦАМТО

Navantia передала ВМС Испании головную НАПЛ класса S-80

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Источник изображения: Фото: infodefensa.com

ЦАМТО, 5 декабря. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 30 ноября на ВМБ в Картахене церемония подписания документов о передаче ВМС страны головной НАПЛ класса S-80 – S-81 "Исаак Перал".

Документы подписали представители компании Navantia и Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Минобороны Испании.

В мероприятии приняла участие министр обороны Маргарита Роблес, другие официальные лица. НАПЛ передана в состав размещенной в Картахене флотилии подводных лодок ВМС Испании.

"Исаак Перал" – первая из четырех подводных лодок класса S-80, которые были заказаны для ВМС Испании. Разработка компанией Navantia НАПЛ класса S-80 позволила Испании остаться одной из немногих стран, которые обладают возможностями самостоятельного проектирования и строительства подводных лодок.

НАПЛ класса S-80, одна из самых современных неатомных подводных лодок НАТО, предназначена для выполнения широкого спектра задач, включая борьбу с надводными кораблями и подводными лодками противника, ведение разведки и т.д. Предусмотрена возможность оснащения подлодок в перспективе вооружением для нанесения ударов по наземным целям.

На текущий момент вторая НАПЛ серии, S-82 "Нарсисо Монтуриоль", находится на этапе соединения секций, а S-83 "Косме Гарсия" и S-84 "Матео Гарсиа де лос Рейес" – на продвинутой стадии строительства. Navantia также рассчитывает на получение экспортных контрактов.

Третья и четвертая НАПЛ серии будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой BEST (Bio-Ethanol Stealth Technologies), основанной на технологии получения водорода на борту за счет риформинга биоэтанола. ВНЭУ позволяет обеспечивать корабль электроэнергией на любой глубине и оставаться под водой неделями. Первые две подлодки будут оснащены ВНЭУ BEST при первом капитальном ремонте.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство для ВМС Испании четырех оснащенных ВНЭУ подводных лодок был подписан в марте 2004 года. Церемония закладка киля головной НАПЛ класса S-80, S-81, состоялась в декабре 2007 года. Первоначально планировалось, что эта подлодка будет передана ВМС Испании в 2012 году, однако программа столкнулась с серьезными техническими трудностями. Сначала сроки поставки были перенесены на 2015 год, но когда стало ясно, что для исправления ситуации потребуется выделение дополнительных средств и проведение сложных работ, сроки сместились сначала на 2021 год, потом на 2022 год, а в итоге – на 2023 год.

После доработки проекта длина подводной лодки класса S-80 составляет 80,81 м, ширина – 11,68 м, диаметр прочного корпуса – 7,3 м, подводное водоизмещение – 2695 т.

Подводные лодки могут эксплуатироваться сокращенным до 32 человек экипажем без снижения возможностей. На борту также могут размещаться 8 бойцов ССО. Расчетная скорость в подводном положении – 19 узлов, глубина погружения – 460 м, автономность – до 50 суток. НАПЛ оснащена интегрированной системой боевого управления и системой управления платформой, разработанными Navantia Sistemas. Ядро боевой системы разработано в сотрудничестве с американской Lockheed Martin, которая также поставляет комплект ГАС. Субмарина вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и системой вооружения, которая обеспечивает возможность пуска торпед, противокорабельных ракет и тактических ракет для поражения наземных целей.

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Страны
Испания
США
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
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