Северный фланг под угрозой. К чему готовятся в Финляндии

Iltalehti: Финляндия собирается пустить в страну армию США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Коц. По распоряжению из Хельсинки все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыли — теперь гражданам обеих стран никак не попасть на территорию соседнего государства. Официальная причина: борьба с нелегалами. Однако у этого решения могут быть совсем иные, военные мотивы.

Бежать впереди паровоза

В Хельсинки ссылаются на неконтролируемый въезд в страну граждан Сирии, Индии, Марокко и многих других, всего — более 30 национальностей. На границе протяженностью 1,3 тысячи километров было восемь КПП. Четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии — "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" — закрылись 18 ноября, "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" на севере — 24, последний, "Райа-Йоосеппи", — 30.

Офицеры финской пограничной службы сопровождают мигранта на КПП "Райа-Йоосеппи" в северной Финляндии Источник изображения: © AFP 2023 / EMMI KORHONEN

Открыт лишь один грузовой железнодорожный КПП "Вайниккала". Потенциальным беженцам воспользоваться им не удастся, так как через него не идут пассажирские составы.

Финские власти подчеркивают, что ограничения временные, до 13 декабря. На самом деле наверняка продлят. На границе возводят двойные заграждения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, отметил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". Обвинения в том, что Москва намеренно свозит граждан третьих стран к финской границе, он назвал надуманными.

Мигранты на международном пограничном переходе "Салла" в Финляндии Источник изображения: © AFP 2023 / JUSSI NUKARI/Lehtikuva

Россиянам от всего этого по большому счету ни горячо ни холодно. Туристические визы не выдают с сентября прошлого года. Запретили импорт и экспорт многих товаров, грузопоток сократился в разы. С недавних пор не пускают в страну автомобили с российскими номерами.

А вот финны несут убытки. Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, ориентированная на туристов из России и обошедшаяся в сотни миллионов долларов, бездействует.

Строительство базы

Специалисты уверены: беженцы из третьих стран тут совершенно ни при чем. В частности, доцент Хельсинкского университета политолог Йохан Бэкман полагает, что закрыть границу потребовали в НАТО. Неслучайно Вашингтон и Брюссель назвали ограничения абсолютно обоснованными.

Учения НАТО в Германии Источник изображения: © AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ

Все дело в американских планах по созданию военной базы, говорит эксперт. По его словам, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. Президент Ниинистё еще в сентябре сообщил, что Пентагон сможет размещать в стране воинские контингенты.

"Нам нужен диалог. Финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими", — возмущается Бэкман. В Финляндии "военный психоз", власти ушли от политики добрососедства, подчеркивает он.

По информации издания Iltalehti, ВВС США берут в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят и истребители F-35 финских ВВС.

На одной стороне с Западом

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля — после 75 лет нейтралитета.

Хельсинки вовсю помогает Киеву. Уже отправили 19 пакетов военной помощи на сумму около 1,3 миллиарда евро. Известно, что ВСУ получили бронетранспортеры Sisu XA-180/185, машины разминирования на шасси Leopard 2, минометы 120 KRH 92 калибра 120 миллиметров, зенитные установки 23 LTK 61 (клон советских ЗСУ-23-2), а также стрелковое оружие, боеприпасы, включая ручные гранаты.

Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард 2" на позиции в Запорожской области Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Однако на обороноспособности это не сказалось. Численность Вооруженных сил — 24 тысячи человек, в военное время — 280 тысяч. Еще 870 тысяч — резерв.

При относительно небольшом военном бюджете в 5,8 миллиарда евро в Хельсинки позволяют себе очень недешевую технику. Основной боевой танк Сухопутных войск — немецкий Leopard 2A6, самая мощная САУ — южнокорейская 155-миллиметровая K9, наиболее массовая БМП — шведская CV9030.

Собственный ВПК дает, в частности, бронетранспортеры Patria AMV, Sisu XA-180/185, буксируемые гаубицы 155 K 83. Самое дальнобойное средство поражения — американские РСЗО MLRS, способные стрелять на 90 километров управляемым снарядом GMLRS. В 2022-м у США заказали боеприпасы ER GMLRS, поражающие цели на удалении до 150 километров.

В ВВС 107 самолетов, из которых 62 — ударные машины, в том числе американские палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet в модификациях C и D. Помимо этого, имеются 45 дозвуковых реактивных учебно-боевых Hawk британского производства (модификации Mk50/51A и Mk66). Годятся также в качестве легких штурмовиков.

Финский истребитель F-18 Hornet во время учений Источник изображения: © AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND

Действия истребителей в небе координируют три самолета дальнего радиолокационного обнаружения Learjet 35 (американские). По планам F/A-18 Hornet начнут выводить из эксплуатации в 2025-м. Их сменят 64 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, сильно усилив финские ВВС.

Военно-морские силы представлены минными заградителями и тральщиками (пара десятков всех типов), ракетными катерами (восемь единиц) со шведскими противокорабельными ракетами RBS15 Mk3 (дальность — до 200 километров).

Ответные шаги

Теперь в Финляндии могут разместить и ядерное оружие. Пока этого делать не собираются, но такая опция есть.

Военно-политические действия Хельсинки, предпринимаемые на фоне вступления в Североатлантический альянс, приводят к дестабилизации Балтийского региона и заставляют Москву идти на ответные шаги, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Там применят всю эту схему военно-технического и политико-психологического воздействия, — считает он. — Очевидно, что альянс увеличил зону соприкосновения с "главным противником", как мы обозначены во всех документах, на 1300 километров. От Финляндии потребуют то, что и от других союзников: принятие всех необходимых мер, прием на своей территории иностранных сил. Мы вынуждены отвечать. Часть контрмер уже объявлена — это усиление на севере, создание Карельского корпуса и так далее".

Отношение местного населения к этим решениям вполне однозначно. Лучше всего его иллюстрирует акция властей, притащивших в центр Хельсинки подбитый российский танк. Мероприятие, призванное показать слабость Москвы, обернулось тем, что сотни горожан принесли к обгоревшей машине цветы. Вряд ли финнам, особенно привыкшим по разным причинам ездить в Ленобласть, нужна вся эта политика.