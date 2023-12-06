Космическое агентство Индии вернуло модуль лунной миссии на околоземную орбиту

Перемещение прошло "в рамках очередного уникального эксперимента", отметили в ISRO

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вернула ускорительный модуль миссии "Чандраян-3" с лунной на околоземную орбиту. Об этом ISRO сообщила в пресс-релизе.

"В рамках очередного уникального эксперимента <...> ускорительный модуль миссии "Чандраян-3" был перемещен с орбиты Луны на околоземную орбиту", - говорится в сообщении.

Модуль с двигательной установкой в августе успешно доставил на орбиту Луны спусковой модуль с луноходом, который 23 августа высадился на поверхность естественного спутника Земли. Ускорительный модуль был оборудован аппаратом SHAPE для спектрополяриметрии (изучение состава космических тел на основе измерения степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света) и должен был проработать на окололунной орбите три месяца.

Спустя месяц работы модуля на орбите вокруг Луны специалисты в ISRO решили, что оставшегося в нем топлива достаточно, чтобы провести маневр по его возвращению на околоземную орбиту. Это было сделано для того, чтобы собрать дополнительную информацию для будущих лунных миссий Индии, в том числе для планируемой миссии по доставке на Землю образцов лунного грунта.

Операция по перемещению ускорительного модуля началась 9 октября, спустя почти месяц его вывели на траекторию движения к Земле, примерно с середины ноября он обращается по орбите вокруг нее. По данным ISRO, высота орбиты в перигее 22 ноября составила 154 тыс. км., по мере продолжения вращения вокруг планеты параметры орбиты будут меняться, минимальная высота в перигее составит 115 тыс. км. В агентстве отмечают, что такая орбита гарантирует, что модуль не столкнется с другими околоземными объектами и сможет продолжить свои измерения при помощи аппарата SHAPE.