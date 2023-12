На Западе стали понимать, кому выгодно затягивание конфликта на Украине

Конфликт Украине мог закончиться в первые же месяцы, но Запад этому воспрепятствовал, пишет RS. Автор ссылается на интервью украинского политика Арахамии, заявившего, что переговоры потерпели неудачу из-за слов Бориса Джонсона о том, что Запад не станет подписывать соглашений с Москвой.

Появляется все больше доказательств того, что нельзя верить заявлениям наших руководителей о бесперспективности переговоров.

Становится все труднее отрицать, что военные действия на Украине могли закончиться уже в первые месяцы российской специальной военной операции и что США с Британией постарались этого не допустить.

Очередное подтверждение появилось благодаря лидеру парламентской фракции партии Зеленского "Слуга народа" Давиду Арахамии, который возглавлял украинскую делегацию на прошлогодних переговорах о мире с Москвой. Недавно во время телевизионного интервью Арахамия рассказал журналистке Наталье Мосейчук, что цель России на переговорах заключалась в том, чтобы "подтолкнуть нас к нейтралитету". То есть Украина должна была взять на себя обязательство не вступать в НАТО. "Они были готовы прекратить военные действия, если мы согласимся на нейтралитет", — заявил Арахамия.

По его словам, переговоры в итоге потерпели неудачу по нескольким причинам, в том числе, потому что надо было вносить поправки в конституцию (в феврале 2019 года ее изменили, закрепив в основном документе стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс), и из-за того, что в Киев приехал Джонсон, проинформировавший украинское руководство, что Запад не станет подписывать никакие соглашения с Москвой, и призвавший украинцев "просто воевать".

Арахамия также сказал, что Киев не верил обещаниям российской стороны выполнить свою часть договоренности. Это означало, что соглашение о мире можно было "заключить только при наличии гарантий безопасности". Тем самым Арахамия дал понять, что переговоры могли увенчаться успехом, если бы страны НАТО поддержали их и подключились к переговорному процессу. Предоставление гарантий безопасности Украине странами Запада обсуждалось длительное время, и такие гарантии должны были обеспечить жизнеспособность мирного соглашения.

Это интервью подтверждает сообщения, появившиеся в мае 2022 года на страницах прозападного издания "Украинская правда". Издание сообщало о разговоре Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским, в ходе которого британский премьер сообщил, что Запад не поддержит мирное соглашение независимо от того, чего хочет Украина, и что он отдает предпочтение продолжению военных действий против Владимира Путина, который оказался слабее, чем они думали. Джонсон и сам в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном немногословно подтвердил, что настраивал Зеленского против мира.

Все это придает больше веса многочисленным сообщениям последних двух лет о том, что Украина и Россия были готовы заключить мир, однако им помешали страны Запада, которым очень хотелось продолжения конфликта с целью ослабления и дестабилизации России.

Бывший руководитель из сферы национальной безопасности США Фиона Хилл (Fiona Hill) рассказала, как незадолго до неожиданного визита Джонсона в Киев две стороны достигли предварительной договоренности о мире. А бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет и некоторые турецкие официальные лица, в разное время привлекавшиеся к переговорному процессу, в один голос заявляют, что руководство НАТО остановило и подорвало эти переговоры.

Многочисленные сообщения из США свидетельствуют о расколе в НАТО. Соединенные Штаты и Британия возглавляют группу стран, которые скорейшему миру предпочитают долгий конфликт. Историк Ниал Фергюсон (Niall Ferguson) писал, как он в марте 2022 года случайно услышал слова одного американского руководителя, который заявил: "Единственная конечная цель сегодня – это кончина путинского режима".

Особенно любопытно здесь то, насколько данные разоблачения противоречат звучащим уже два года и получившим наибольшее распространение заявлениям об этом вооруженном конфликте и его анализу. До недавнего времени руководство НАТО и комментаторы с самых разных участков политического спектра утверждали, что переговоры с Москвой невозможны и что у этого конфликта может быть только одно завершение: победа Украины на поле боя с достижением максималистской цели Киева, какой является возврат всех утраченных с 2014 года территорий (согласно имеющейся информации, достигнутое в апреле прошлого года предварительное соглашение предусматривало нейтралитет Украины в обмен на возвращение российских войск к границам по состоянию на февраль 2022 года).

Тех, кто призывал к дипломатическому урегулированию, просто игнорировали или злобно дискредитировали, равно как и тех, кто говорил, что основная причина конфликта – это возможное вступление Украины в НАТО и что ее нейтралитет остановит военные действия. Сейчас существует огромное количество свидетельств в подтверждение таких заявлений. А интервью Арахамии просто в очередной раз подтвердило замысел о членстве Украины в НАТО.

"Они почти до последнего момента надеялись, что смогут заставить нас подписать это соглашение и согласиться на нейтралитет, — сказал он в интервью. – По сути дела, это был главный пункт. Все остальное было приукрашиванием и политической декорацией на тему денацификации, русскоязычного населения, бла-бла-бла".

Из этого можно сделать несколько важных выводов. Первое. Американцы, да и вся западная общественность должны с большим недоверием относиться к будущим заявлениям своих руководителей и комментаторов о том, что дипломатическое урегулирование конфликтов и переговоры с враждебными государствами невозможны или неэффективны и что единственным ответом может быть военное решение. Мы видим практически те же самые аргументы против мирных переговоров между Израилем и ХАМАС, хотя недавно в этом конфликте удалось сделать паузу, прекратив огонь и произведя обмен заложниками. То же самое мы видели и в предыдущих конфликтах, которые также завершались успешными переговорами.

Второй вывод. Всю эту кровавую бойню можно было предотвратить. Прошло всего несколько месяцев после срыва переговоров, и Зеленский признал, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 солдат. К августу этого года свои оценки украинских потерь под грифом "секретно" дали американцы, сообщившие, что их общее число приближается к 200 тысячам, причем 70 тысяч из них – убитые. Количество ампутаций у украинцев сопоставимо с тем, что было с немцами и британцами в годы Первой мировой войны. А ведь конфликт на Украине длится гораздо меньше. Кроме человеческих потерь, затягивание военных действий означает для Украины огромные экономические, демографические и территориальные потери.

И наконец, усилия по недопущению успеха мирных переговоров подвергают огромной опасности не только украинцев, но и весь мир. Заверив в феврале американскую публику, что ей не надо бояться ядерной войны с Россией, президент Джо Байден уже в сентябре начал приватно предупреждать, что мир как никогда близок к "Армагеддону". За 19 месяцев, которые прошли с момента провала российско-украинских переговоров, было несколько критических моментов, из-за которых могла начаться война между Россией и НАТО. А она наверняка переросла бы в ядерную конфронтацию.

Решение отказаться от приемлемого и действенного дипломатического урегулирования конфликта на Украине – это катастрофа для страны и для ее населения. Единственное слабое утешение заключается в том, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО извлекут из этого важный урок о необходимости предотвращения и недопущения будущих конфликтов. Ну, это если они отважатся усвоить данный урок.

Бранко Марчетич (Branko Marcetic) – штатный автор журнала Jacobin, автор книги Yesterday's Man: the Case Against Joe Biden (Человек вчерашнего дня. Дело против Джо Байдена). Его статьи публикуют такие издания, как Washington Post, Guardian, In These Times и другие.