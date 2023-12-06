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Полковник рассказал о преимуществе российских истребителей против F-16

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Все истребители, которые есть на вооружении у российских сил, способны противостоять американским самолетам F-16. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также назвал основные преимущества отечественных машин.

«Все истребители нового поколения, которые находятся на вооружении российской армии — Су-30, Су-35, МиГ-29, Су-34 и тому подобное — все и по скорости, и по вооружению могут противостоять F-16. Су-57, который они так не любят, — это истребитель пятого поколения, он спокойно [противостоит] не только F-16, но и F-22 и F-35. Это наш перспективный истребитель, который по всем своим характеристикам однотипен с американскими аналогами и даже их превосходит», — сказал он.

Военный эксперт также усомнился, что украинская армия начнет применять F-16. По его словам, у них недостаточно самолетов, чтобы иметь преимущество в воздухе. Он считает, что тех истребителей, что уже есть в арсенале у Киева, недостаточно.

Как сообщило издание The National Interest, Москва может применить против американских F-16 в зоне украинского конфликта истребители Су-57. Автор публикации отмечает, что российские машины малозаметны и маневренны. Они способны поражать наземные цели и вести воздушный бой на больших расстояниях.

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