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Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Истребители Су-27, Су-30СМ и Су-35С, которые Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют в ходе специальной военной операции (СВО), способны сбить обещанные Киеву F-16. Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с News.ru перечислил представляющие угрозу для F-16 российские самолеты.

«Это истребитель четвертого поколения, который является брендовым самолетом для США и Запада. Он хороший, но ни в коем случае его нельзя сравнивать с самолетами пятого поколения, такими как Су-57. Я думаю, спокойно будем справляться с F-16 теми самолетами, которые у нас есть в зоне СВО: Су-30СМ, Су-35, даже обычный Су-27 справится с F-16, как и МиГ-29», — сообщил эксперт.

Он отметил, что Киеву вряд ли передадут последние модификации F-16, поэтому украинские самолеты будут иметь ограниченные возможности по обнаружению противника и применяемому вооружению.

Попов добавил, что F-16 придадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) потенциал, который будет «напрягать» российскую авиацию и противовоздушную оборону (ПВО), но не критично. По его словам, с истребителями американского производства справятся не только задействованные в СВО самолеты, но и комплексы ПВО С-300 и С-400. Поэтому истребители пятого поколения Су-57 не понадобятся для борьбы с F-16.

Ранее в декабре военный обозреватель Майя Карлин предположила, что ВКС России применят истребители пятого поколения Су-57 против американских F-16 на Украине.

В ноябре представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что устаревшие модификации американских истребителей четвертого поколения F-16 не смогут бороться с российскими Су-35С поколения 4++.

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