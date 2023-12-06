В США рассказали о переданных Израилю «уничтожителях бункеров»

В рамках военной помощи после начала эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС США поставили Израилю бомбы BLU-109, позволяющие уничтожать подземные укрепления. О возможностях «уничтожителей бункеров» рассказали в публикации издания Military Watch Magazine (MWM).

«Американские официальные лица сообщили, что Соединенные Штаты поставили Израилю 100 бункерных бомб BLU-109 для использования в конфликте. Хотя США публично не раскрывали содержание своих поставок оружия, официальные лица анонимно общались с местными СМИ, такими как The Wall Street Journal», — пишет издание.

Отмечается, что бомбы «считаются жизненно важными» для уничтожения подземных укреплений ХАМАС. В публикации подчеркнули, что с проблемой бункеров Израиль столкнулся еще в ходе второй ливанской войны, когда организация «Хезболла» использовала обширную сеть бункеров и тоннелей.

BLU-109 предназначена для проникновения в укрепления перед взрывом. Боеприпас, получивший взрыватель замедленного действия, несет 240 килограммов взрывчатого вещества. BLU-109 может пробить 1,2-1,8 метра железобетона.

Ранее в декабре издание The Wall Street Journal писало, что после 7 октября Израилю передали около 15 тысяч бомб, включая 100 боеприпасов BLU-109. В то же время в США призвали ограничить число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта.

В октябре в публикации The National Interest отметили, что израильская модификация американского истребителя F-16 Fighting Falcon отличается от базовой версии самолета новой авионикой и комплексом радиоэлектронной борьбы.