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"Черный дрозд". США обманули СССР ради сверхскоростного самолета-шпиона

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SR-71 «Черный дрозд» был одним из первых самолетов, в которых еще на стадии проектирования спланировали элементы «невидимости». Однако было непонятно, насколько близко он сможет подобраться к советской ПВО. Фото с сайта www.af.mil
SR-71 «Черный дрозд» был одним из первых самолетов, в которых еще на стадии проектирования спланировали элементы «невидимости». Однако было непонятно, насколько близко он сможет подобраться к советской ПВО. Фото с сайта www.af.mil.

TNI: США создали сверхскоростной самолет SR-71 Blackbird из советского титана

В годы холодной войны США удалось через подставные фирмы закупить у СССР необходимое количество тугоплавкого титана для создания секретного самолета-разведчика, пишет TNI. Эта машина по своим скоростным характеристикам и сегодня превосходит американские истребители пятого поколения.

Титан, способный выдерживать адские температуры, возникающие при скорости полета свыше трех Махов, стал идеальным решением для самолета-шпиона SR-71 Blackbird.

Американский F-35 Lightning II и китайский Chengdu J-20 являются сегодня общепризнанными истребителями пятого поколения. Но их существенно превосходит в скорости самолет, созданный более полувека тому назад. SR-71 Blackbird – это, пожалуй, самая грозная машина времен холодной войны.

Этот стратегический высотный самолет-разведчик большой дальности был разработан в "мозговом центре" компании Lockheed Martin. Он обладал скоростью свыше трех Махов (в три раза больше скорости звука). Для сравнения: F-22 Raptor может развивать скорость 2,25 Маха. Это впечатляет, однако данная машина далеко не такая быстрая, как ее предшественница.

"Черный дрозд" обладал не только непревзойденной скоростью. Его легко можно было узнать благодаря уникальному внешнему виду, в том числе, черному корпусу из титана. Это очень неожиданно, но за данный компонент Соединенные Штаты должны быть благодарны Советскому Союзу.

Краткая история SR-71 Blackbird

В 1950-е годы ЦРУ обратилось к компании Lockheed Martin с просьбой создать самолет, способный действовать незамеченным в воздушном пространстве СССР. Когда в 1960 году зенитной ракетой советской ПВО был сбит самолет-шпион U-2, заказ ЦРУ обрел особую значимость. США была нужна машина, превосходящая в скорости все советские самолеты-перехватчики и ракеты. Основой для конструкции "Черного дрозда" стал разведывательный самолет компании Lockheed А-12.

Конструкция у А-12 была весьма необычная, но она позволяла ему развивать очень большую скорость, чем он и был примечателен. Но,несмотря на стремительность, у А-12 был один роковой недостаток. Алюминиевый планер самолета не выдерживал огромных температур, возникающих при полете на такой колоссальной скорости. Чтобы решить проблему трения, американские инженеры обратились к титану.

Как советский титан попал в Америку?

Титан, способный выдерживать адские температуры, возникающие при скорости полета свыше трех Махов, стал идеальным решением для самолета-шпиона SR-71 Blackbird. Единственная проблема заключалась в том, что в годы холодной войны самым крупным поставщиком титана на мировой рынок был Советский Союз. Чтобы преодолеть это довольно существенное препятствие, США воспользовались странами третьего мира и липовыми компаниями, которые приобретали в необходимых количествах титан для создания планеров SR-71.

Знаменитый пилот "Черного дрозда" полковник Рич Грэм (Rich Graham) рассказывал: "Этот самолет изнутри и снаружи на 92 процента состоял из титана. Когда его создавали, у США не было собственных месторождений титановых руд, важнейшим компонентом которых является рутил. Это редкий минерал, месторождения которого имеются лишь в нескольких странах мира. Основным поставщиком титановых руд был СССР. Действуя через страны третьего мира и подставные фирмы, Соединенные Штаты покупали рутил для создания SR-71 и ввозили его в страну".

Грэм рассказал изданию The Aviation Geek Club, что одна из подставных фирм, через которую американцы приобретали титан в СССР, якобы занималась производством печей для выпекания пиццы. Советы поверили, что американские компании хотят купить этот металл для его использования в печах для пиццы, и обеспечили инженеров титаном, необходимым для строительства мощного самолета-разведчика.

Советский Союз об этом не знал, но SR-71 Blackbird не смог бы шпионить в его воздушном пространстве без таких поставок титана. Поэтому можно сказать, что в некотором смысле СССР помог нам в создании "Черного дрозда".

Автор: Майя Карлин (Maya Carlin), аналитик Центра политики безопасности (Center for Security Policy), бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана в Герцлии (Израиль). Публикуется во многих изданиях, в том числе, в National Interest, Jerusalem Post, и Times of Israel.

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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
Компании
Lockheed-Martin
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