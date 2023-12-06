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В Польше пообещали за три года подготовиться к столкновению с Россией

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Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Министр Севера: Польше нужен трехлетний план подготовки к конфронтации с Россией

По убеждению главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Северы, у стран восточного фланга НАТО есть всего три года, чтобы подготовиться к столкновению с Россией, пишет PR. Огромные траты на вооружения политик оправдывает необходимостью создать потенциал для сдерживания Москвы.

"Чтобы избежать военного конфликта с Россией, страны восточного фланга НАТО должны принять 3-летний план подготовки к конфронтации", – заявил в беседе с изданием Nasz Dziennik член Канцелярии президента Польши, глава Бюро национальной безопасности (БНБ), министр Яцек Севера (Jacek Siewiera).

Министр, в частности, ответил на вопрос журналиста о том, как складывается сотрудничество с новым парламентским большинством, чье мнение по многим вопросам отличается от позиции президента.

"Что касается безопасности, то на основании заявлений некоторых политиков и бесед, которые я провел, могу утверждать, что основные направления политики сохранятся. Президент ожидает, что задачи по формированию армии, увеличению ее численности и модернизации радикально меняться не будут", – сказал Яцек Севера.

Слишком много техники?

Глава БНБ также прокомментировал разговоры о том, что получившая большинство в Сейме оппозиция считает, будто Министерство обороны покупает слишком много техники и, в частности, критикует приобретение 500 единиц HIMARS.

"Критика закупок под предлогом того, что, например, производитель не поставил такие объемы вооружения в армию США, является ошибочным аргументом (...). Критики ссылаются на производство и поставки мирного времени, то есть до 2022 года. Уместнее было бы сравнить объемы наших закупок с количеством РСЗО, которые были уничтожены в российской и украинской армиях (…)", – объяснил Севера.

Министра также спросили, какие меры предпримет президент, если новое правительство после проверки контрактов сочтет необходимым ограничить закупки для армии.

"Новое парламентское большинство, которое может сформировать правительство, имеет законное право проводить аудит и собственную оценку состояния Вооруженных сил. Однако, если этот аудит повлечет за собой разрыв контрактов на поставку вооружения вопреки реальным потребностям армии, это не получит одобрения со стороны президента", – ответил Севера.

Нападение России на НАТО?

Главе БНП также был задан вопрос о том, существует ли реальная угроза нападения России на Североатлантический пакт, как это заявлено в докладе Немецкого общества внешней политики, эксперты которого считают, что у западных стран есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к отражению российской агрессии.

"К сожалению, да. Эти выводы совпадают с результатами исследований, проведенных в США. Однако, на мой взгляд, определяя временную вилку, немецкие аналитики были слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны иметь в виду более короткий, 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации. За это время на восточном фланге должен появиться потенциал, который станет четким сигналом для сдерживания потенциального агрессора", – подчеркнул глава БНБ.

"Оборонная промышленность в России работает в трехсменном режиме и способна восстановить свои ресурсы в ближайшие три года", – добавил Яцек Севера

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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