В состав ВМС Испании вошла подлодка-долгострой. Но доделали ее не до конца

В состав ВМС Испании вошла новая подводная лодка S-81 Isaac Peral, разработка которой началась еще 20 лет назад, пишет La Vanguardia. Однако несмотря на ввод в эксплуатацию, основной "изюминки" – воздухонезависимой энергетической установки – на судне до сих пор нет.

Эта подлодка испанского производства способна наносить удары по другим кораблям, а также наземным силам. Ожидается, что через несколько лет она сможет оставаться под водой до трех недель и станет в разы неуязвимей.

Новая подводная лодка ВМС Испании S-81 Isaac Peral – это современная оборонительная техника, которая будет способствовать росту международной активности Испании с того момента, как она выполнит свою первую миссию, а это займет примерно один год. Это подводный аппарат с перспективой на будущее, поскольку, хотя его навигационная и боевая системы соответствуют последнему слову техники, наиболее актуальные из инноваций, на основе которых он был разработан, еще не введены в эксплуатацию. Его сверхтихая двигательная установка, с помощью которой он сможет находиться под водой до трех недель, еще не установлена и, возможно, не будет установлена еще несколько лет.

Тем не менее этот недостаток не помешает IsaacPeral выполнять важные правительственные миссии уже в ближайшее время. Он также не отменяет неоспоримых достижений, например, полностью интегрированной боевой системы. Эта подлодка – важная веха для национальной военно-морской индустрии, поскольку все ее оборудование было произведено в Испании. В четверг компания Navantia передала Isaac Peral военно-морскому флоту.

Благодаря проекту S-80 Испания вошла в избранный клуб стран, способных строить собственные подлодки с обычной энергетической установкой. Таких стран в мире всего десять.

Длина этого судна составляет 80 метров, а диаметр трубы, как выражаются моряки, – семь метров. Дизель-электрический двигатель позволяет ему ему двигаться под водой со скоростью около 35 километров в час (19 узлов). Кроме того, благодаря автоматизации всех систем для управления подлодкой нужно всего 32 члена экипажа, которые тем не менее окажутся в стесненных условиях, как это обычно и бывает с этим типом судов.

Хотя военно-морские силы разных стран не любят комментировать возможности своих кораблей, считается, что S-81 способен опускаться на глубину 300 метров. Isaac Peral может быть необычайно тихим, когда работает только на электродвигателях. Это судно оснащено самыми современными антиакустическими системами.

Считается, что сейчас лодка может оставаться необнаруженной 24 часа, однако этот срок можно продлить до двух-трех недель благодаря воздухонезависимой энергетической установке AIP, но ее на корабле пока нет. Этот сложный механизм действует подобно водородному топливному элементу. Для его работы не нужен кислород, и он не выделяет углекислый газ, поэтому погружение может быть длительным. "Нырять с маской", как выражаются испанские моряки, не придется, то есть не нужно будет всплывать за воздухом. Из-за этого маневра глубоко не погрузишься, более того он подвергает лодку опасности.

Никто точно не знает, когда система AIP будет установлена на Isaac Peral. Есть предположение, что это может произойти во время первого капитального ремонта, который обычно проводится каждые четыре года. Так что пока придется подождать.

Но даже без этого S-81 будет одной из лучших, если не самой лучшей, из современных неатомных подводных лодок – атомные, конечно, стоят особняком.

Помимо сложных радиолокационных и гидролокационных систем, Isaac Peral обладает возможностями наступательного характера, а значит она подходит для выполнения различных типов задач. Подлодка оснащена ультрасовременными торпедами, которые позволяют вести огонь по надводным и подводным кораблям, а также ракетами для атаки сухопутных сил, если судно находится на поверхности.

Благодаря своей бесшумности и мощности она отлично подходит для выполнения разведывательных миссий, проведения специальных и спасательных операций.

Нельзя отрицать, что эта подводная лодка создавалась достаточно долго. Программа разработки S-80 была утверждена еще в 2004 году. Прошло почти 20 лет с тех пор, как инженеры приступили к расчетам. Тогда нельзя было и подумать, что спуск на воду первой подводной лодки проекта настолько затянется. Ее разработка была сопряжена с техническими проблемами и препятствиями, на преодоление которых пришлось потратить много времени и средств. Инвестиции в размере четырех миллиардов евро позволят построить для ВМС еще три подводные лодки: S-82 Narciso Monturiol, S-83 Cosme García и S-84 Mateo García de los Reyes. Две последние, как ожидается, покинут верфь с уже монтированной установкой AIP.

Автор статьи: Энрике Фигередо (Enrique Figueredo)