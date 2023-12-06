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ТАСС

Белый дом сообщил о планах Байдена убеждать Конгресс одобрить выделение помощи Киеву

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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Rex Arbogast

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации поддерживают регулярные контакты с американскими законодателями по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден лично участвует в консультациях с законодателями по вопросу о выделении дополнительных средств на помощь Украине и другие нужды и продолжит это делать. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент в последние пару недель говорил с лидерами [законодателей] на [Капитолийском] холме о запросе на дополнительное выделение средств. Он продолжит это делать по мере необходимости", - сказал советник Байдена, отвечая на вопрос о том, участвует ли глава государства в консультациях с Конгрессом по вопросу об одобрении законодателями чрезвычайного финансирования, в которое входит более $61 млрд помощи Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации "поддерживают регулярные контакты" с американскими законодателями по этому вопросу. Она также прокомментировала заявление спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана) о необходимости рассматривать выделение дополнительных средств на помощь Киеву только в увязке с мерами по охране границы США с Мексикой и пресечению нелегальной миграции. Жан-Пьер выступила с утверждением, что "важно обеспечить и далее ведущую роль" США в поддержке Украины.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупреждал о намерении увязать дальнейшую поддержку Украины с ужесточением контроля на южной границе США. 

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Страны
Израиль
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
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