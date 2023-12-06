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ТАСС

В Конгрессе считают, что помощь Украине должна быть увязана с мерами на границе США

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация президента Джо Байдена игнорирует "катастрофу на собственных границах"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США ждут от вашингтонской администрации разъяснений относительно ее плана действий по конфликту на Украине и готовы рассматривать выделение дополнительных средств на помощь Киеву только в увязке с мерами по охране границы с Мексикой и пресечению нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана).

Законодатель ответил на письмо главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг. В нем говорится, что к концу года у США полностью иссякнут ресурсы для оказания помощи Украине, если Конгресс не одобрит запрошенный администрацией проект финансирования.

Как подчеркнул Джонсон, "администрация [президента Джо] Байдена не смогла по существу ответить на какие-либо обоснованные опасения" республиканцев относительно "отсутствия ясной стратегии на Украине, путей к урегулированию конфликта или плана по обеспечению надлежащей подотчетности помощи, предоставленной американскими налогоплательщиками". "В то же время администрация продолжает игнорировать катастрофу на своих собственных границах", - отметил он.

"Республиканцы в Палате представителей решили, что любой запрос средств на нужды национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы считаем, что по обоим вопросам можно достичь договоренности, если демократы в Сенате и Белый дом будут вести переговоры разумно", - отмечается в заявлении спикера.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
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