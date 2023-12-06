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ТАСС

Претендент на пост президента США призвал решить вопрос участия в "бессмысленных" войнах

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Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

Вивек Рамасвами рекомендовал жителям сделать выбор, хотят ли они отправить своих детей умирать, сражаясь на Украине и Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вели бессмысленные войны, которые обошлись им в триллионы долларов и стали причиной миллионов жертв, и сейчас американцы должны сделать выбор, хотят ли они опять отправить своих детей умирать, сражаясь на Украине и Ближнем Востоке. Такое мнение выразил бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"После событий 11 сентября [президент США] Джордж Буш и [вице-президент] Дик Чейни отправили сыновей и дочерей Америки - людей моего возраста - умирать на Ближний Восток и накопили долг в $7 трлн за бессмысленные войны, которые нанесли ущерб стране. Безвыигрышные войны, которые обошлись в триллионы долларов, [в результате которых] погибли миллионы, а коррумпированные политики стали миллиардерами", - написал Рамасвами в соцсети X (ранее Twitter).

Политик также отметил, что несколько претендентов на пост президента, в частности Ронна Ромни Макдэниел, хотят снова "накопить еще триллионы долгов и отправить сыновей и дочерей умирать, сражаясь в чужой войне в таких местах, как Украина и Ближний Восток". Рамасвами подчеркнул, что американцы должны сделать выбор, хотят ли они повторения таких событий.

Ранее Рамасвами заявил, что американская администрация не должна направлять военную помощь Израилю, ему следует помогать только в дипломатической сфере. 

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Страны
Израиль
США
Украина
Персоны
Буш Джордж
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