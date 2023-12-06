Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией задолго до СВО

Президент упомянул отношение к русским в Прибалтике

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия столкнулась с проявлениями русофобии задолго до начала СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, упомянув отношение к русским в Прибалтике.

"Что такое русофобия, мы знаем, мы давно с этим столкнулись. Прежде всего, конечно, это все происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем. Кто-то, может быть, решил воспользоваться СВО для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи, но это их дело. Это их не украшает, безусловно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

Журналист и член совета Кирилл Вышинский попросил главу государства принять дополнительные меры по защите интересов россиян, которые проживают в недружественных странах и сталкиваются там с ущемлением прав. В пример Вышинский привел Латвию, где россиянам, не сдавшим экзамен на знание местного языка и не заполнившим специальную анкету, грозит выдворение. Комментируя это, Путин заметил, что "любая страна хочет, чтобы люди, проживающие на ее территории, с уважением относились к традициям, культуре и к языку страны пребывания". При этом он назвал "безусловно выбивающимся из правового режима практически всех цивилизованных стран" такое положение людей, как "неграждане". "Это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новые качества и новый размах", - добавил Путин.

По его словам, в России это видят и понимают. "Мы всегда исходили из того, что в современном мире человек вправе самостоятельно выбирать ту страну, где он хочет жить. Если это его выбор", - подчеркнул президент. "Если человек принимает решение жить где-то в другой стране, это его выбор. Но то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую Родину", - убежден Путин.

Он считает, что в такой ситуации нужны системные меры, "нужно над этим подумать". "Если люди никуда не хотят, а их выдворяют, здесь мы ничего поделать не можем, но тем не менее надо создавать условия и для этих людей. Безусловно, надо вместе, давайте вместе с вами, вместе с СПЧ, вместе с МИД, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит", - заключил глава государства.