Зеленский заявил о возведении укреплений по всей Украине. Завершилось ли контрнаступление ВСУ

Зеленский: контрнаступление ВСУ не достигло результатов, которых хотели добиться

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Он также заявил, что Украина переходит в новую фазу вооруженного конфликта с Россией. Что означают эти заявления и можно ли говорить, что контрнаступление Киева закончилось и Украина перешла к обороне, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент Украины объявил, что «провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью». На прошлой неделе Зеленский заявил, что в стране достаточно мин и бетона для реализации этого замысла.

«У нас новая фаза войны, и это факт», - сказал Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press в четверг в Харькове на северо-востоке Украины после поездки по региону для поднятия боевого духа личного состава ВСУ и населения региона. «Зима в целом - новая фаза войны», - добавил он.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Владимир Зеленский ответил сложно.

«Послушайте, мы не отступаем, я удовлетворен. Мы сражаемся со второй (лучшей) армией в мире, я удовлетворен», - сказал он, имея в виду российских военных. Но он добавил: «Мы теряем людей, я недоволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но я также не могу слишком сильно жаловаться».

Украинский президент также заявил о своих опасениях, что война между Израилем и ХАМАС угрожает затмить конфликт на Украине, поскольку конкурирующие политические программы и ограниченные ресурсы ставят под угрозу поток западной военной помощи Киеву.

Президент Украины также дал агентству Associated Press откровенную оценку контрнаступления прошлым летом.

«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», - сказал он.

По его словам, ограничения в численности его вооруженных сил не позволили быстро продвинуться вперед.

«У нас недостаточно сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать», - сказал Зеленский. «Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам».

Что означают слова Зеленского?

Если переводить слова Владимира Зеленского на военный язык, то это означает, что Вооруженные силы Украины завершают наступательные операции и боевые действия и переходят к стратегической обороне. То есть на данном этапе это означает отказ Украины от планов в обозримый срок выйти на востоке страны на границы 1991 года и овладеть Крымом. А это, по меньшей мере, событие рубежного порядка.

Теперь целями верховного главнокомандования Украины становится удержание важных районов и оборонительных рубежей в оперативной и стратегической глубине, восстановление положения на важнейших направлениях и создание условий для проведения наступательных (контрнаступательных) операций. Последнее может начаться только весной 2024 года - и то только при увеличении западных поставок вооружения, военной и специальной техники как минимум на порядок.

Можно предполагать, что озвученные решения президента Украины уже оформлены в виде оперативной директивы верховного главнокомандования с его подписью. На основе этого документа главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный должен разработать оборонительные операции войск (сил) на важнейших направлениях и представить Владимиру Зеленскому на утверждение план зимней кампании 2024 года.

"Украинская армия сильно запаздывает"

При этом ВСУ требуется без промедления организовать подготовку оборонительных рубежей и заграждений (о чем и говорил президент Украины Владимир Зеленский).Затем группировки войск ВСУ должны перестроить в соответствии с планируемыми оборонительными операциями и боевыми действиями, восстановить второй эшелон и резервы, уплотнить свою оборону на направлениях ударов российских войск, эшелонировать тыл, пополнить запасы материальных средств. Одновременно организовать перегруппировку сил и средств противовоздушной обороны.

Вместе с тем складывается впечатление, что верховное главнокомандование Вооруженных сил Украины, сильно увлекшись контрнаступом в летне-осенней кампании 2023 года, сильно запаздывает с организацией стратегической обороны.

И к фортификационному оборудованию полос обороны ВСУ надо было приступать не с началом календарной зимы, а значительно раньше. Теперь украинской армии в самые короткие сроки предстоит оборудовать оборонительные рубежи, отсечные позиции, позиционные районы артиллерии, соединений второго эшелона и резервов, да и многое другое. Во весь рост встает проблема создания системы инженерных заграждений - узлов заграждений, минных полей, завалов, участков затоплений, объединенных в несколько рубежей.

А отрывать траншеи и ходы сообщения, да и в целом заниматься фортификационным оборудованием полос обороны в зимних условиях - не самое простое дело, хотя и грунт промерзает на Украине не так уж глубоко.

Исходя из решений Владимира Зеленского, украинские части и соединения, надо полагать, уже приступили к фортификационному оборудованию местности, причем наверняка широко применяют средства механизации, подрывные заряды, конструкции промышленного изготовления и местных материалов (хотя сам Зеленский по этому поводу выразился более чем коротко - «в стране достаточно мин и бетона»).

В этих целях в ВСУ привлекаются силы и средства войск первого и второго эшелонов, инженерно-позиционные и инженерно-технические части, а также местное население с народно-хозяйственной техникой.

Вместе с тем украинская армия сильно запаздывает с фортификационным оборудованием полос обороны, на которое потребуется не меньше месяца при самом полном напряжении сил и возможностей войск (и привлекаемого для этих работ населения).

Вполне возможно, Вооруженные силы России не будут безучастно наблюдать за тем, как с каждым днем укрепляются ВСУ, и воспользуются этой ситуацией.

Вернемся к словам Владимира Зеленского - «провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах». С точки зрения военной терминологии, совершенно фантастическое выражение (типа сапоги всмятку), которое показывает, что президенту Украины еще очень далеко до уровня верховного главнокомандующего ВС СССР товарища Сталина, который диктовал оперативные директивы ВГК, расхаживая по своему кабинету.

В этом случае слова Зеленского надо было бы изложить следующим образом (кто-то ведь в его окружении и мог президенту подсказать это): «провел совещание, на котором определил важнейшие направления, районы и рубежи, на удержании которых должны быть сосредоточены основные усилия ВСУ в зимней кампании. Дал указания приступить к фортификационному оборудованию полос обороны».

В общем, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Украины надо хотя бы немного позаниматься (как говорил классик - «учиться военному делу настоящим образом»).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок