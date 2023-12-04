"У нас новая фаза конфликта": Киев строит укрепления от Донбасса до Западной Украины

Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией с наступлением зимы

Владимир Зеленский заявил, что с наступлением зимы на Украине началась новая фаза военного конфликта. По его словам, хотя Киев и не добился желаемых результатов контрнаступления, ВСУ не намерены сдаваться. Украина сосредоточится на производстве оружия, борьбе за военную помощь от партнеров и строительстве оборонительных укреплений от Донбасса до Запада страны. Что сказал Зеленский о зимних планах Киева - в материале "Газеты.Ru".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией перешел на новый этап. Он ожидает, что зимние погодные условия осложнят ведение боев после летнего контрнаступления, которое не дало желаемых результатов из-за нехватки вооружения и солдат.

«У нас новая фаза конфликта, и это факт. Зима в целом - это новый этап военного конфликта», - сказал Зеленский в беседе с Associated Press.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, президент не дал однозначного ответа: «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен».

Украинский лидер добавил, что быстрое наступление было невозможно из-за отсутствия необходимого оружия и ограниченного размера вооруженных сил.

«Мы хотели быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемого. И это факт, - сказал Зеленский. - Но это не значит, что мы должны сдаться".

Он добавил, что Украина теряет людей и не получает всего того оружия, которое она запрашивала у партнеров: "Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно пожаловаться».

"Долгожданное контрнаступление, подкрепленное десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, не привело к ожидаемым прорывам. Теперь некоторые украинские чиновники беспокоятся, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой", - говорится в статье.

Помощь под угрозой

Президент Украины опасается, что палестино-израильский конфликт "затмит" украинский, из-за чего поток западной военной помощи Киеву окажется под вопросом. Угрожают поставкам и грядущие выборы в США.

«Понимаете, внимание равно помощи. Нет внимания - значит, нет помощи. Мы боремся за каждую каплю внимания», - сказал Зеленский, добавив, что не позволит людям забыть об украинском конфликте.

По словам президента, его страна также сосредоточилась на увеличении производства отечественного оружия.

"На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но текущего объема производства недостаточно, чтобы переломить ход военного конфликта. Теперь Зеленский надеется, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели", - говорится в статье.

По информации издания, украинский лидер уже обращался с этим вопросом к западным союзникам.

Associated Press отмечает, что запасы боеприпасов у Украины истощаются, а зимой военное командование рискует столкнуться с новыми проблемами - прежде всего из-за низких температур. В Киеве также опасаются массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

Укрепления от Донбасса до Западной Украины

Накануне Зеленский сообщил, что Киев построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Глава государства провел совещание по строительству фортификационных сооружений, во время него также обсудили финансирование проекта.

"Обсудили вопросы фортификационного обустройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, оборонительные рубежи должны стать приоритетным вопросом. Для их возведения Киев планирует сотрудничать с частным бизнесом.

28 ноября президент Украины сообщил об «особенном» заседании Ставки, на котором обсуждали усиление фортификации. Зеленский заявил, что «мин и бетона в стране точно хватит».

Алена Фомина