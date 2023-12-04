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Деловая газета "Взгляд"

Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти

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Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти.
Источник изображения: @ rheinmetall.com

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall заявил о планах по выпуску легкой бронетехники на Украине

Глава крупнейшего в Германии оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал сроки начала выпуска на Украине бронетранспортеров и БМП. Ранее Паппергер заявлял о планах строительства украинского завода по выпуску и ремонту танков Leopard. По мнению экспертов, в нынешних условиях наладить выпуск европейской бронетехники на Украине будет чрезвычайно сложно, но слова Паппергера подтверждают наличие концепции Запада по превращению Украины в «фабрику смерти».

В 2024 году немецкий концерн Rheinmetall намерен начать выпуск на Украине бронемашин. По словам главы предприятия Армина Паппергера, первый бронетранспортер Fuchs ("лиса" по-немецки) должен быть готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая боевая машина пехоты (БМП) Lynx – через 12-13 месяцев. В интервью изданию Wirtschaftswoche Паппергер уточнил, что подписание контракта ожидается не позднее начала следующего года. Первые десять Lynx концерн намерен произвести в Германии или Венгрии и поставить на Украину в ближайшее время.

В августе Rheinmetall запустил в городе Залаэгерсег в Венгрии завод по производству Lynx и гусеничных машин. Тогда сообщалось, что предприятие будет выпускать продукцию для нужд венгерской армии.

Паппергер заверил, что концерн не собирается строить на Украине новые заводы, вместо этого немцы планируют арендовать существующие мощности, переоборудовать их, а затем эксплуатировать. "И они, кажется, довольно хорошо защищены", – считает Паппергер.

Концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Это крупнейший производитель оружия в Германии. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн делает танки Leopard, которые Берлин отправляет вооруженным силам Украины (ВСУ).

В марте Паппергер говорил о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству танков стоимостью 200 млн евро и производственной мощностью 400 танков в год. С этой целью концерн основал совместное предприятие с "Укроборонпромом".

В октябре Украина объявила о создании совместного оборонного предприятия с Rheinmetall AG, которое будет помогать в местном производстве некоторого ключевого оборудования, а также обслуживать и ремонтировать западное оружие. Rheinmetall принадлежит 51% акций предприятия. Согласно планам, прежде всего планируется наладить ремонт немецкой техники, в том числе "панцергаубиц" PzH 2000 – самоходных артиллерийский установок (САУ) компании Krauss-Maffei Wegmann.

В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев называл заявления Паппергера по строительству танкового завода на Украине "примитивным троллингом киевского режима". По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".

"Rheinmetal чрезмерно оптимистично расценивает перспективы развития ситуации на Украине. Производство БМП и бронетранспортеров – это сложнейшая техническая задача. Для этого нужна масса смежных предприятий, которых на Украине нет или они разрушены. Поэтому речь, скорее всего, будет идти только о ремонте и восстановлении подбитой техники", – считает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

Россия, напомнил собеседник, наносит удары по украинским оружейным складам, коммуникациям, "но пока весьма сдержанно, поставки западных вооружений для ВСУ продолжаются". "Думаю, наши войска все-таки будут брать под контроль всю территорию Украины и никакого производства немецких бронемашин там не появится", – прогнозирует специалист.

"Ранее была выдвинута концепция того, чтобы европейские промышленные концерны рассмотрели возможность развернуть инфраструктуру будущего военно-промышленного комплекса Украины по производству техники, боеприпасов и прочей амуниции для войны. Эта концепция должна превратить Украину в фабрику смерти. И наиболее мобильным здесь оказался концерн Rheinmetal", – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке.

Однако, как заметил собеседник, недавние обещания Rheinmetal по поводу выпуска и ремонта танков на территории Украины остаются виртуальной дорожной картой. Причина в том, что в сегодняшних условиях налаживание выпуска европейской военной продукции на Украине невозможно.

"Кто будет работать на заводе? Это будут немецкие или украинские специалисты? Откуда будут поставляться запчасти? На эти и другие вопросы ответов нет. Есть только громкие заявления в общем информационно-пропагандистском контуре, который задается из Вашингтона.

Неопределенность будущего Украины в значительной степени влияет на реальное осуществление планов, о которых заявляют европейские промышленники", – отметил полковник в отставке.

Эксперт согласен с предположением, что речь может идти о создании ремонтной базы для технического обслуживания европейской техники. "На эту базу можно стаскивать танки, те же американские "Абрамсы", на поле боя обслужить эту технику невозможно. Вся западная бронетехника предполагает наличие серьезной ремонтной базы, это только танки Т-34 ремонтировали прямо в поле. На западной технике хорошо служить в мирное время, а воевать можно только на советской или российской, потому что она непосредственно приспособлена к боевым действиям", – подчеркнул спикер.

Между тем, добавляет Бартош, Украина остро нуждается в БМП и бронетранспортерах, которые предназначены для сопровождения танков и пехоты, "то есть не только для обороны, но и ведения наступательных действий". "Украинские БМП и бронетранспортеры постоянно уничтожаются или серьезно повреждаются, ВСУ пытаются как-то эвакуировать машины в тыл для ремонта и восстановления. Мощного потока оружия с Запада пока не предвидится, поэтому Украине нужны новые ремонтные предприятия", – пояснил специалист.

"ВСУ нужны танки, а производить их в нынешних условиях на территории Украины нереально, украинцы могут только обваривать листами металла гражданские автомобили, как это делают некоторые террористы на Ближнем Востоке. Но такие бронированные машины ничего не дадут, ни о каком изменении соотношения сил на линии боевого соприкосновения говорить не приходится", – подытожил Кошкин.

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Венгрия
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США
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PzH 2000
Град РСЗО
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Укроборонпром
Персоны
Медведев Дмитрий
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