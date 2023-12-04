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Ростех

Сергей Чемезов посетил петербургское предприятие «ОДК-Климов»

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Сергей Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посещает с рабочим визитом петербургское предприятие «ОДК-Климов».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетил с рабочим визитом петербургское предприятие «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации. Он высоко оценил увеличение производственных мощностей и темпов выполнения плана по производству авиадвигателей для гражданских вертолетов и самолетов.

Генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев рассказали о выполнении плана комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года по производству авиационных двигателей, а также показали цеха предприятия и конструкторское бюро.

Выпуск двигателей для вертолетов является сейчас для ОДК одним из важнейших направлений. В рамках комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года потребность рынка в силовых установках «ОДК-Климов» составляет более двух тысяч единиц. В этом году предприятие уже значительно увеличило объем выпуска двигателей по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов остался удовлетворен ходом реализации программы производства вертолетных двигателей и отметил полную загрузку мощностей предприятия.

«ОДК-Климов» выпускает широкую линейку силовых установок и производит их сервисное обслуживание. Предприятие поставляет двигатели ВК-2500 для вертолетов семейств «Ми» и «Ка», ТВ7-117В для Ми-38, создает перспективные двигатели ВК-650В для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, ВК-1600В для Ка-62, а также силовые установки ТВ7-117СТ-01 для регионального самолета Ил-114-300.

Для увеличения производственных мощностей реализуется инвестиционная программа по модернизации существующего производства и увеличению пропускной способности испытательной базы предприятия. На территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» планируется строительство новой производственной площадки для сборки двигателей.

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