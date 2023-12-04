“Сможем лишь доблестно умереть”: в Германии признали неготовность к войне

The Sunday Times: Европа не готова к конфликту с Россией

Европа не готова к войне с Россией, приводит The Sunday Times слова немецкого военного историка Нейтцеля. Что же касается Германии, то, по словам эксперта, если начнется конфликт, немцы смогут "лишь доблестно умереть".

Европа не готова к войне с Россией, и в конфликте рискует повторить участь Священной Римской империи, которую разгромил Наполеон, предостерег именитый немецкий военный историк.

На резонансной военной конференции в Берлине несколько немецких генералов допустили, что НАТО может и не выиграть “первую битву” в оборонительной войне на восточном фланге, поскольку ей будет тяжело перебросить достаточное количество войск и техники на линию фронта в необходимые сроки.

Европа не готова к войне с Россией, и в конфликте рискует повторить участь Священной Римской империи, которую разгромил Наполеон, предостерег именитый немецкий военный историк.

На резонансной военной конференции в Берлине несколько немецких генералов допустили, что НАТО может и не выиграть “первую битву” в оборонительной войне на восточном фланге, поскольку ей будет тяжело перебросить достаточное количество войск и техники на линию фронта в необходимые сроки.

Профессор военной истории Потсдамского университета и авторитетный специалист по современным вооруженным силам Германии Зёнке Нейтцель назвал логистику “кошмаром” и заявил, что может пройти минимум 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне.

Он отметил, что численность войск сокращается и недосчитывается минимум 30 000 человек из намеченного уровня в 203 000 военнослужащих. Кроме того, стране нужны еще 60 000 резервистов в дополнение к имеющимся 34 000.

“Нам нужно больше денег. Нам нужно больше живой силы. Наконец, есть и политические ограничения, — заявил Нейтцель на Берлинской конференции по безопасности. — Мы не можем исключить, что Бундесверу [вооруженным силам Германии] придется воевать”.

“Мы будем стоять у солдатских гробов на кладбище, и нас спросят: “А вы что сделали?”. И нам придется объяснять матерям и отцам, почему солдаты не смогли выполнить свой долг. Ведь если сегодня разразится война, мы сможем лишь доблестно умереть”.

“Совершенно ясно, что если наши вооруженные силы соберутся воевать, то без дронов, ПВО, без достаточного количества снарядов они попросту погибнут. Достаточно ли ясно мы донесли эту мысль до лидеров страны? Они погибнут, и их смерть будет на вашей совести”, — сказал он.

В прошлом году Бундесвер глубоко потряс ввод российских войск на Украину. Его главнокомандующий посетовал, что после многих лет постоянных сокращений и запутанных доктрин солдаты остались “голыми” и не в силах выполнять обязательства перед союзниками по НАТО. В ответ правительство выделило 100 миллиардов евро на устранение недостатков в вооруженных силах, а на прошлой неделе задалось целью превратить Германию в “опору” НАТО для сдерживания российского вторжения и главным “турникетом” в логистике альянса.

Министр обороны Борис Писториус призвал Германию быть “готовой к войне” (kriegstüchtig). Сам этот оборот — сознательная провокация, ведь 71% немецких избирателей отвергают новопровозглашенную цель государства: возглавить защиту Европы.

В четверг Писториус также сообщил участникам конференции, что идея создания европейской армии “не обсуждается”, а вместо этого континентальные державы попытаются взять на себя более серьезную роль в рамках НАТО.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высоко оценил планы Германии и призвал Берлин воплощать их в жизнь вопреки “глубоко укоренившимся среди населения антимилитаристским взглядам”.

“Пришло время снять психологический тормоз, который мешает Германии стать лидером в области обороны и сдерживания, — сказал он. — Мы все должны стать kriegstüchtig… Вообще, сдерживание подобно кислороду: его не замечаешь, пока он не исчезнет. Мы хотим мира — и поэтому должны готовиться к войне”.

Однако ряд генералов и военных экспертов Бундесвера отметили глубокие структурные проблемы на этом пути: в том числе нехватку личного состава, сильно истощенные арсеналы и трудности с переброской до 300 000 солдат НАТО на расстояние свыше тысячи километров из Германии на фронт.

Некоторые осведомленные источники также опасаются, что регулярная военная помощь и поставки оружия Украине могут сократиться, поскольку политическое руководство страны отчаянно пытается справиться с бюджетным кризисом.

“Мы должны разбудить нашу страну — возможно, и не только нашу. Я считаю, что это верно для большинства европейских демократий, — сказал начальник штаба внутренней обороны Бундесвера бригадный генерал Тило Медлер. — Мы действительно должны преодолеть наш прежний, чересчур оптимистический взгляд, будто после завершения холодной войны в Европе мир установился окончательно и бесповоротно. Это был хороший сон, но он закончился, и нам придется иметь дело с суровой реальностью. Нашей стране, и не только нашей, необходимо сделать гораздо больше для стабильности мира и демократии”.

Одна из сложнейших проблем, которые придется решать, — это логистика. Многие высокопоставленные европейские командиры сетовали на сложность пополнения арсеналов и переброски личного состава и техники: правовая система Германии настолько мудреная, что во всех 16 федеральных землях для перевозки бронетехники действуют отдельные правила.

“Если бюрократия мешает проворной переброске, то тогда у нас нешуточная проблема: не проиграть первую битву [против России]”, — заявил глава нового центрального логистического узла НАТО в Ульме генерал-лейтенант Александр Золльфранк. — И противник прекрасно себе представляет наши пределы и препятствия”.

Нейтцель сообщил, что на прошлой неделе посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и пришел в ужас оттого, что разные государства-союзники по-прежнему используют несовместимые боеприпасы. “Это живо напоминает мне историю Священной Римской Империи германской нации — как там не могли ни о чем договориться, когда пришлось дать отпор Наполеону, — сказал он. — И их смяло. Так что даже устоявшиеся образования могут исчезнуть. Этому учит нас история”.

“Поэтому мы должны действовать. Пусть Александр Золльфранк [ответственный за логистику НАТО] выполняет свою работу, чтобы наши солдаты не погибли зря и мы могли выстоять в первом сражении”, — добавил он.

Нейтцель добавил, что после провала летнего контрнаступления ВСУ высокопоставленные представители НАТО оценивают шансы Украины отвоевать значительную территорию у России все пессимистичнее и даже задумались над тем, чтобы принять в альянс остальную часть страны.

Командующий Бригадой Пори финской армии генерал Веса Валтонен заявил, что ситуация на Украине тревожно напоминает заключительную стадию Зимней войны 1939–40 годов. Отважно сдержав гораздо более мощные и лучше оснащенные силы противника на начальном этапе войны, финны все же угодили в советские жернова и запросили мира.

“Мы продержались 105 дней, в одиночку, — сказал Валтонен. — Последняя треть войны выглядела именно так, как то, что сейчас происходит на Украине: это было истощение. Нашей стороне не хватало резервов. А у противника они были”.

“Население Украины 40 миллионов человек. Как они собираются проводить мобилизацию и так далее? Готовы ли мы произвести достаточно боеприпасов, чтобы они могли сражаться дальше? Это все надолго. Мы не можем взять и сдаться. Но и выиграть войну на истощение против России нельзя”, — добавил он.

Профессор военной истории Потсдамского университета и авторитетный специалист по современным вооруженным силам Германии Зёнке Нейтцель назвал логистику “кошмаром” и заявил, что может пройти минимум 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне.

Он отметил, что численность войск сокращается и недосчитывается минимум 30 000 человек из намеченного уровня в 203 000 военнослужащих. Кроме того, стране нужны еще 60 000 резервистов в дополнение к имеющимся 34 000.

“Нам нужно больше денег. Нам нужно больше живой силы. Наконец, есть и политические ограничения, — заявил Нейтцель на Берлинской конференции по безопасности. — Мы не можем исключить, что Бундесверу [вооруженным силам Германии] придется воевать”.

“Мы будем стоять у солдатских гробов на кладбище, и нас спросят: “А вы что сделали?”. И нам придется объяснять матерям и отцам, почему солдаты не смогли выполнить свой долг. Ведь если сегодня разразится война, мы сможем лишь доблестно умереть”.

“Совершенно ясно, что если наши вооруженные силы соберутся воевать, то без дронов, ПВО, без достаточного количества снарядов они попросту погибнут. Достаточно ли ясно мы донесли эту мысль до лидеров страны? Они погибнут, и их смерть будет на вашей совести”, — сказал он.

В прошлом году Бундесвер глубоко потряс ввод российских войск на Украину. Его главнокомандующий посетовал, что после многих лет постоянных сокращений и запутанных доктрин солдаты остались “голыми” и не в силах выполнять обязательства перед союзниками по НАТО. В ответ правительство выделило 100 миллиардов евро на устранение недостатков в вооруженных силах, а на прошлой неделе задалось целью превратить Германию в “опору” НАТО для сдерживания российского вторжения и главным “турникетом” в логистике альянса.

Министр обороны Борис Писториус призвал Германию быть “готовой к войне” (kriegstüchtig). Сам этот оборот — сознательная провокация, ведь 71% немецких избирателей отвергают новопровозглашенную цель государства: возглавить защиту Европы.

В четверг Писториус также сообщил участникам конференции, что идея создания европейской армии “не обсуждается”, а вместо этого континентальные державы попытаются взять на себя более серьезную роль в рамках НАТО.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высоко оценил планы Германии и призвал Берлин воплощать их в жизнь вопреки “глубоко укоренившимся среди населения антимилитаристским взглядам”.

“Пришло время снять психологический тормоз, который мешает Германии стать лидером в области обороны и сдерживания, — сказал он. — Мы все должны стать kriegstüchtig… Вообще, сдерживание подобно кислороду: его не замечаешь, пока он не исчезнет. Мы хотим мира — и поэтому должны готовиться к войне”.

Однако ряд генералов и военных экспертов Бундесвера отметили глубокие структурные проблемы на этом пути: в том числе нехватку личного состава, сильно истощенные арсеналы и трудности с переброской до 300 000 солдат НАТО на расстояние свыше тысячи километров из Германии на фронт.

Некоторые осведомленные источники также опасаются, что регулярная военная помощь и поставки оружия Украине могут сократиться, поскольку политическое руководство страны отчаянно пытается справиться с бюджетным кризисом.

“Мы должны разбудить нашу страну — возможно, и не только нашу. Я считаю, что это верно для большинства европейских демократий, — сказал начальник штаба внутренней обороны Бундесвера бригадный генерал Тило Медлер. — Мы действительно должны преодолеть наш прежний, чересчур оптимистический взгляд, будто после завершения холодной войны в Европе мир установился окончательно и бесповоротно. Это был хороший сон, но он закончился, и нам придется иметь дело с суровой реальностью. Нашей стране, и не только нашей, необходимо сделать гораздо больше для стабильности мира и демократии”.

Одна из сложнейших проблем, которые придется решать, — это логистика. Многие высокопоставленные европейские командиры сетовали на сложность пополнения арсеналов и переброски личного состава и техники: правовая система Германии настолько мудреная, что во всех 16 федеральных землях для перевозки бронетехники действуют отдельные правила.

“Если бюрократия мешает проворной переброске, то тогда у нас нешуточная проблема: не проиграть первую битву [против России]”, — заявил глава нового центрального логистического узла НАТО в Ульме генерал-лейтенант Александр Золльфранк. — И противник прекрасно себе представляет наши пределы и препятствия”.

Нейтцель сообщил, что на прошлой неделе посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и пришел в ужас оттого, что разные государства-союзники по-прежнему используют несовместимые боеприпасы. “Это живо напоминает мне историю Священной Римской Империи германской нации — как там не могли ни о чем договориться, когда пришлось дать отпор Наполеону, — сказал он. — И их смяло. Так что даже устоявшиеся образования могут исчезнуть. Этому учит нас история”.

“Поэтому мы должны действовать. Пусть Александр Золльфранк [ответственный за логистику НАТО] выполняет свою работу, чтобы наши солдаты не погибли зря и мы могли выстоять в первом сражении”, — добавил он.

Нейтцель добавил, что после провала летнего контрнаступления ВСУ высокопоставленные представители НАТО оценивают шансы Украины отвоевать значительную территорию у России все пессимистичнее и даже задумались над тем, чтобы принять в альянс остальную часть страны.

Командующий Бригадой Пори финской армии генерал Веса Валтонен заявил, что ситуация на Украине тревожно напоминает заключительную стадию Зимней войны 1939–40 годов. Отважно сдержав гораздо более мощные и лучше оснащенные силы противника на начальном этапе войны, финны все же угодили в советские жернова и запросили мира.

“Мы продержались 105 дней, в одиночку, — сказал Валтонен. — Последняя треть войны выглядела именно так, как то, что сейчас происходит на Украине: это было истощение. Нашей стороне не хватало резервов. А у противника они были”.

“Население Украины 40 миллионов человек. Как они собираются проводить мобилизацию и так далее? Готовы ли мы произвести достаточно боеприпасов, чтобы они могли сражаться дальше? Это все надолго. Мы не можем взять и сдаться. Но и выиграть войну на истощение против России нельзя”, — добавил он.

Автор: Оливер Муди