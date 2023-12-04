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США заявили о стремлении успевать за Китаем в гонке высокотехнологичного оружия

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Уильям Лапланта
Уильям Лапланта.
Источник изображения: Manuel Balce Ceneta/AP

США стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологического оружия, однако сталкиваются с проблемой медленного производства. Об этом говорится в неопубликованном проекте доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта, сообщает Politico.

«Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в документе.

При этом в докладе отмечается, что оборонная промышленность США пока не обладает мощностью, возможностями, устойчивостью и способностью реагировать, необходимых для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Как уточнил министр обороны, на эти цели государство выделит 50 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований.

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Страны
Китай
США
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