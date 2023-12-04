Слуцкий: Запад все ближе к признанию неизбежности поражения режима Зеленского

По словам главы думского комитета по международным делам, победа России в специальной военной операции очевидна

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные страны все ближе к признанию неизбежности поражения режима украинского президента Владимира Зеленского, а победа России в специальной военной операции (СВО) очевидна. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

"Запад все ближе к признанию неизбежности поражения режима Зеленского, а значит - своему провалу на Украине <…>. Победа России в СВО очевидна и неизбежна, так же как неизбежен крах концепции мировой исключительности США вместе со всеми их доктринами. Сегодня сформировалось новое глобальное большинство и его границы гораздо шире пределов "золотого миллиарда", - считает Слуцкий.

Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу ARD сообщил, что Украина находится в "критической ситуации" и призвал готовиться к плохим новостям. "Мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в диктаторских замашках и публично встал на сторону его главного оппонента - главкома ВСУ Залужного. Премьер-министр Венгрии Орбан (и не только он) выступил против проведения на декабрьском саммите ЕС переговоров о вступлении Киева в ЕС", - подчеркнул Слуцкий.

По его мнению, заверения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США не позволят победить России на Украине - "не более чем дань 200-летию доктрины Монро, которую Вашингтон маниакально пытается распространить на весь мир". "Но век насаждения американской гегемонии стремительно уходит в прошлое", - полагает политик.

Слуцкий отметил, что доминирование и лидерство США, "описанное еще в трудах Киссинджера и воспеваемое в мантрах сегодняшних западных политиков, можно сказать, уже похоронено". "Все попытки коллективного Запада подавить, расчленить, разграбить и подчинить нашу страну, в том числе с помощью украинских марионеток, потерпели фиаско", - считает глава думского комитета. Он отметил, что антироссийские санкции не сработали, глобальный Юг выступает "отдельным и большим полюсом, не собираясь присоединяться к Вашингтону и Брюсселю в его русофобской истерии и агрессии". "Мир все явственнее становится многополярным", - заключил Слуцкий.