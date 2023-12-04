"Готовьтесь к плохим новостям". Генсек НАТО признал кризис на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины

В интервью для немецкой телекомпании ARD генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина находится в "критической ситуации" и всё может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Дело в том, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос Киева на боеприпасы.

Ведущий программы "Новости дня" (Tagesschau):

Через 20 месяцев после начала российской спецоперации на Украине ситуация на фронте выглядит для Украины критически. Попытка вытеснить российские войска со своей территории при помощи контрнаступления не удалась. Последствием этой неудачи стала позиционная война на истощение, которая может сыграть на руку России.

Для ведения таких боевых действий требуется большое количество боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в связи с этим критикует европейскую политику производства вооружений. "Мы оказались не в состоянии так тесно сотрудничать, как это от нас требуется", — сказал Столтенберг в эксклюзивном интервью со студией АRD в Брюсселе. Сейчас это решающая по своему значению задача —ускорить и увеличить объемы производства оружия. Вот полное интервью Генерального секретаря.

ARD (шеф бюро телеканала в Брюсселе Маркус Прайсс): Как вы оцениваете ситуацию на фронте?

Столтенберг: Я всегда осторожен в своих оценках текущей ситуации на фронте. Войны по своей природе непредсказуемы. Лишь одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем скорее эта война может закончиться.

ARD: Но если мы послушаем командующего украинскими войсками Валерия Залужного, то вот что он говорит: сложилась патовая ситуация, решительного прорыва добиться нельзя. Разве в этой ситуации для Путина не была бы разумна следующая тактика: просто подождать, поскольку он считает, что у него, в отличие от Запада, "хватит дыхания" на борьбу вдолгую? Просто подождать, пока сам ход событий не повернется в его пользу?

Столтенберг: Это наша общая задача — доказать Путину обратное. Мы должны четко понимать, что для Украины победа президента Путина была бы трагедией. Но такая победа была бы опасной и для нас. Не допустить этой победы – это и наш интерес. Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина все-таки добилась своего.

ARD: Это логичный и ясный ответ, но вы говорите это нам уже два года. По всей видимости, не достигнут тот прогресс, которого можно было бы ожидать за два года. Если наша безопасность в такой степени затронута этим конфликтом, если и вправду для нас речь идет о вопросе войны и мира, то почему нам не удается оказать Украине настоящую поддержку — например, доставлять ей больше боеприпасов.

Столтенберг: Мы все надеемся на больший прогресс на поле боя…

ARD (прерывает Столтенберга): Да, но почему нет результата?

Столтенберг: Войны вообще очень трудно планировать. Но давайте посмотрим, с чего мы начинали, какая была исходная ситуация. Я согласен, что в последние несколько месяцев линия фронта не передвигалась существенным образом. Но Украине удалось при помощи крылатых ракет, наносивших удары глубоко за линией фронта, нанести русским большой ущерб. Украинцам удалось таким образом уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось также вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь в состоянии держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все большие победы, хотя им (украинцам) и не удалось сдвинуть линию фронта.

ARD: Но не боитесь ли вы, что положение украинских войск не улучшится, а ухудшится? ЕС, например, обещал предоставить Украине 1 миллион единиц боеприпасов. Но в итоге пока доставлено всего 300 000 единиц, которые наскребли по старым складам. Новых боеприпасов не производится.

Столтенберг: Мы должны быть готовы и к плохим новостям с Украины. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, в которой выигрывает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства [оружия и боеприпасов] — дело особой важности. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы добиться результата.

ARD: Предположим, что вам удастся повысить количество производимых боеприпасов. Но это потребует времени. А что Украине делать сейчас? Прекратить наступление и перейти к обороне, чтобы сэкономить имеющиеся боеприпасы, а заодно и человеческие жизни?

Столтенберг: Я бы оставил украинскому военному руководству и украинцам в целом эту задачу — решить, какие сложные оперативные решения им надо принять. Проблема, которой нам надо заняться — это фрагментация европейской оборонной промышленности. Мы оказались не в состоянии сотрудничать так тесно, как от нас это требуется.

ARD: Но кто же блокирует такое сотрудничество? Я согласен с вашим анализом, но кто конкретно у нас двигается недостаточно быстро?

Столтенберг: Я не хотел бы сейчас на кого-то показывать пальцем. Но думаю, что речь идет об интересах некоторых отраслей промышленности, о рабочих местах. А нам нужно увидеть "большую картину", это в интересах безопасности всех членов организации НАТО — преодолеть эгоистические национальные интересы. Мы сами себя ставим в опасное положение. Получается, что выросший спрос на боеприпасы приводит только к росту цен на них. Нам нужно увеличить предложение — производить больше боеприпасов.