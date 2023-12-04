Европа в опасности из-за своей двухуровневой оборонной иерархии

Arab News: Европа оказалась в опасности из-за двухуровневой оборонной иерархии

На встрече "Вышеградской четверки" главы стран-участниц сошлись в вопросе поддержки Украины, пишет Arab News. Восточная Европа видит в России "угрозу", поэтому усиливает "первую линию обороны" ЕС. При этом там не видят реальной проблемы, считает автор статьи.

На этой неделе главы "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия) нашли точки соприкосновения в вопросе поддержки Украины, несмотря на наличие разных взглядов. В то время как Прага и Варшава активно поддерживали Киев, Будапешт отказался поставлять ему оружие и обвинил его в нарушении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Братислава, хотя и не участвует больше в оказании военной помощи, по-прежнему готова оказывать гуманитарную поддержку украинцам. Несмотря на эти разногласия, лидеры "Вышеградской четверки" подчеркнули необходимость оказания всесторонней поддержки Украине.

Они единодушны в том, чтобы не позволить России одержать победу в конфликте. Эта встреча и принятые совместные декларации сигнализируют о более решительном подходе государств Центральной и Восточной Европы к вопросам обороны.

Страны "Вышеградской четверки" стремятся к дальнейшей интеграции с ЕC, одновременно развивая сотрудничество в военной, экономической, культурной и энергетической областях. Все четыре государства являются членами "Бухарестской девятки", ЕС и НАТО. Конфликт на Украине дал этой группе мощный импульс и, несмотря на разные взгляды её членов, получила широкую поддержку в военной сфере, особенно благодаря Североатлантическому альянсу.

Страны Центральной и Восточной Европы все громче и настойчивее влияют на будущее обороны континента. Если европейцы считают, что Россия представляет для них самую большую военную "угрозу", то эти страны являются первой линией обороны. Вот почему в начале 2023 года коалиция восточноевропейских государств во главе с Польшей и Эстонией призвала членов НАТО увеличить свои расходы на оборону с 2% до 2,5-3% от ВВП.

Предыдущее правительство Польши, в частности, настаивало на этом увеличении и обязалось тратить 4% от ВВП на оборону, что сделало его крупнейшим спонсором НАТО. Венгрия, Румыния и Словакия также придерживаются рекомендованного минимума в 2% от ВВП или даже превосходят его. Рост расходов на оборону является ответом на украинский конфликт и представляет собой смещение центра силы в Европе на восток.

Кроме того, эти страны стремятся модернизировать свои вооруженные силы и зависят от иностранных поставщиков в вопросе укрепления обороноспособности. Увеличение расходов будет иметь последствия для стратегических целей НАТО и может привести к тому, что восточноевропейские государства получат более сильный голос в вопросах обороны в Североатлантическом альянсе и ЕС. Однако существуют опасения по поводу того, как будут расходоваться эти увеличенные оборонные бюджеты. Станут ли проблемы европейской безопасности чисто континентальными, то есть главным образом сосредоточенными на противодействии угрозам со стороны России?

Несмотря на стремление Европы к большей самодостаточности в вопросах обороны, потребность в США никуда не делась. Восточноевропейские страны в целом лучше воспринимают роль Вашингтона как гаранта безопасности. Польша, в частности, стремится к постоянному американскому военному присутствию на своей территории. Но главная проблема в том, как Европа анализирует угрозы, и совершенно очевидно, что эти страны не чувствуют, что их западноевропейские соседи хоть немного обеспокоены выявленными ими проблемами.

Это демонстрирует двухуровневую иерархию в европейской системе обороны. Западная Европа во главе с Францией и Германией, идущая своим путем, а также центральные и восточные страны, которые чувствуют себя первой линией обороны без реальной поддержки. Короче говоря, здесь больше разговоров и мало действий. Одним из очевидных доказательств является то, что европейцы недостаточно инвестировали в свой военный потенциал, как показал конфликт на Украине. Текущие заявления демонстрируют желание вернуться к более традиционной военной позиции, с использованием танков и тяжелой артиллерии. Однако одним из ключевых моментов является цепочка поставок и сам военно-промышленный потенциал.

А здесь имеет место нехватка контрактов. Есть обнадеживающие признаки и фонды, которые создаются для обеспечения этого развития, как на национальном, так и на европейском уровне. Тем не менее неиспользованный потенциал для развития промышленного комплекса во всей Центральной и Восточной Европе, а также объединение усилий и ресурсов, похоже, не стоит на первом месте в повестке дня. Вот почему эти страны, по понятным причинам, больше удовлетворены Североатлантическим альянсом, чем Европейским оборонным агентством. Для сравнения: бюджет последнего составляет всего 43,5 миллиона евро (47,5 миллиона долларов) и в 2023 году был увеличен на 15%. Это не так уж и много для развития потенциала и новых инициатив.

Нет сомнений в том, что ЕС необходимо сохранить за собой место в НАТО. Однако ему также необходимо представить четкое и последовательное долгосрочное видение, которое поможет всем его членам в развитии более сильного военного потенциала и обеспечении обороноспособности. Совершенно очевидно, что этот двойной суверенитет – общеевропейского и национального уровня – является основным препятствием для этого будущего развития. Это становится особенно актуальным, поскольку ЕС сталкивается с разногласиями по ключевым вопросам, таким как миграция и пограничный контроль.

Также очевидно, что страны Центральной и Восточной Европы не будут молчать, даже если у них разные взгляды на украинский конфликт и на то, как противостоять "угрозе" со стороны России. Последняя встреча "Вышеградской четверки" показала, что все они согласны с тем, что их голоса должны быть услышаны на самом высоком уровне принятия решений в Европе, особенно когда дело касается военных вопросов. Эти страны также налаживают более прочные связи с Соединенными Штатами, что, в свою очередь, способствует позитивному развитию их потенциала.

Ясно одно: разногласия и двухуровневая европейская оборона представляют собой большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия.

Автор: Халед Абу Захер (Khaled Abou Zahr) – основатель SpaceQuest Ventures, инвестиционной платформы, ориентированной на космическую отрасль. Он является исполнительным директором EurabiaMedia и редактором газеты Al-Watan Al-Arabi.