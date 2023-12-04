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ТАСС

Генсек НАТО считает необходимым готовиться к плохим новостям с Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alastair Grant

По словам Йенса Столтенберга, решающее значение имеет увеличение производства боеприпасов

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью телеканалу ARD.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям", - сказал генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в будущем ситуация на Украине ухудшится. "Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - отметил он. Увеличение производства боеприпасов, по словам Столтенберга, имеет решающее значение.

В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в "критической ситуации". Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. "Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников", - указал Столтенберг.

"Я думаю, что одна из проблем, которую нам следует решить, - это фрагментация европейской оборонной промышленности", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о собственных интересах и рабочих местах в отрасли. В качестве примера генсек НАТО привел производство боеприпасов, которому в настоящее время уделяется особое внимание в связи с большой потребностью Украины. По его словам, важно не допустить, чтобы возросший спрос привел только к росту цен.

Коснувшись ситуации на фронте, Столтенберг констатировал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло. Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие событий. "Войны по своей сути непредсказуемы", - заявил генсек. "Но мы знаем, что чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война", - утверждал он. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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