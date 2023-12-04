Италия сдалась. Русофобские идеи больше не в моде

Италия сдалась, пишет главный редактор FQ Марко Травальо. После вала русофобских решений Рим уступил. Анна Нетребко вновь выступит в Ла Скала, а газету, опубликовавшую интервью с ней даже не заклеймили "слугой российской пропаганды". Такими темпами и Достоевского реабилитируют, иронизирует Травальо.

Во вторник газета "Репубблика" взяла интервью у Анны Нетребко, "королевы оперы, непревзойденного русского сопрано, певицы с потрясающим голосом необыкновенно выразительной силы, взглядом богини, миллионами поклонников и завораживающей харизмой, которую открыл гениальный дирижер Валерий Гергиев, близкий к Путину". За десять дней до премьеры оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в театре Ла Скала (Милан) она дала эксклюзивное интервью газете "Репубблика" при условии, что "в разговоре не будет затрагиваться эта тема" (то есть конфликт на Украине). Редакция газеты немедленно согласилась – приятно ведь отдохнуть от военных действий и обратиться к рассказу об образе вердиевской героини Нетребко. И не просто приятно – очень приятно. Мы сутки ждали, чтобы дать Джанни Риотте (Gianni Riotta), Паоло Миели (Paolo Mieli), Антонио Полито (Antonio Polito), Стефано Каппеллини (Stefano Cappellini), Беппе Севернини (Giuseppe Severgnini), Стефано Фолли (Stefano Folli), Джованни Грассо (Giovanni Grasso), Фьоренце Сардзанини (Fiorenza Sarzanini), Монике Гуэрцони (Monica Guerzoni), Якопо Якобони (Jacopo Iacoboni) и другим местным атлантистам шанс включить газету "Репубблика" в новый список слуг российской киберпропаганды. Однако все молчат.

Кажется, что прошло столетие, а не 18 месяцев, с тех пор как "королеве оперы" пришлось отказаться от выступления в Ла Скала, потому что мэр Милана Джузеппе Сала (Giuseppe Sala) и сам театр выгнали гениального дирижера Гергиева за его пропутинскую позицию. Другие площадки отменили балеты Чайковского и выступления пророссийских музыкантов. Болонская ярмарка детской книги запретила российских издателей и авторов. Фестиваль фотографии в Реджо-Эмилии выдворил русского фотографа Александра Гронского, который был настолько пропутински настроен, что, вернувшись в Москву, вышел митинговать против конфликта на Украине, и полиция его арестовала. Российским олимпийским спортсменам и даже паралимпийцам запрещали участвовать в соревнованиях или заставляли выступать без флагов. Миланский университет Бикокка, проведя глубокое исследование, выяснил, что русским был некий Достоевский, якобы писатель, который вместе с Толстым, Чеховым, Пушкиным, Гоголем и другими мерзкими личностями представляет угрозу распространения путинской пропаганды, и приостановил проведение семинаров Паоло Нори (Paolo Nori) по его произведениям. Полмира отменило показы российских фильмов и курсов русского языка. Русским кошкам запретили участвовать в выставках, чтобы избежать пропутинского мяуканья. Из конкурса "Дерево года" исключили тургеневский дуб (он тоже вероломно оказался русским). Под запрет попали также украинские интеллектуалы и артисты, посмевшие родиться или выступать в Донбассе или Крыму. Российская делегация была исключена из празднования годовщины освобождения Освенцима, за которым, оказывается, стояла не Красная армия, а украинцы и американцы (как в фильме Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна"). И все это под бурные овации атлантистской прессы. Той самой, которая теперь подражает Алессандро Орсини, говоря о дипломатии (например, в этой статье Орсини говорит об ошибочном отказе от дипломатического пути в украинском конфликте, – прим. ИноСМИ) и задвигая героического Зеленского в конец газеты. Эта самая пресса сейчас призывает к компромиссу между Москвой и Киевом до того, как все заметят фиаско НАТО, и расстилает красную ковровую дорожку перед путинской королевой оперы, которая выступит, между прочим, перед председателем итальянского Сената Иньяцио Ла Руссой (Ignazio La Russa). Такими темпами есть риск, что они даже реабилитируют Достоевского.

Автор статьи: Марко Травальо (Marco Travaglio)

Статья озаглавлена La ritirata di Russia, что дословно переводится как "отступление из России". Это известная формулировка из учебника истории Италии. Имеется в виду отступление итальянских войск с реки Дон на запад в январе 1943 года. Большинство солдат умерло от голода и обморожений, – прим. ИноСМИ.