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SpaceX приобрела поставщика парашютов

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Pioneer Aerospace
Pioneer Aerospace поставила тормозные парашюты, используемые на космическом корабле Crew Dragon.
Источник изображения: NASA TV

Федеральный суд по делам о банкротстве в штате Флорида (США) одобрил приобретение компанией SpaceX поставщика парашютов Pioneer Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Производитель парашютов для космического корабля SpaceX Crew Dragon и ряда марсианский миссий НАСА обошелся компании в 2,2 миллиона долларов.

Издание отмечает, что особенную ценность для SpaceX представляют права на интеллектуальную стоимость, которыми владеет Pioneer Aerospace — компания более чем с полувековой историей.

SpaceNews со ссылкой на источник пишет, что целью приобретения SpaceX производителя парашютов стало сохранение цепочки поставок, так как поиск нового производителя обошелся бы дороже, чем приобретение старого.

В ноябре SpaceX в американском штате Техас провела вторые летные испытания перспективной многоразовой транспортной системы Starship.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
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