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Проблем столько же, сколько и пустых обещаний. Киеву неоткуда ждать помощи

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Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

WNP: Запад не способен помочь Украине боеприпасами, но обещает

Киев оказался в сложной ситуации, пишет WNP. С призывом в ВСУ все больше проблем, а боеприпасов не хватает. В НАТО заявляют, что Украина ближе к членству в альянсе, чем когда-либо. Но это никак не поможет ей на поле боя. Россия превосходит Украину во всем, признает автор статьи.

Украинцы докладывают, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с самого начала конфликта. Осложнившаяся обстановка может послужить одной из причин, чтобы сесть за стол переговоров. (…)

Украина испытывает все большие проблемы с призывом в армию и обеспечением постоянного притока новобранцев

Пополнить ряды ВСУ, не вызывая социальных волнений, сложно.

К тому же украинские власти планируют демобилизовать военных, призванных на срочную военную службу еще до начала конфликта и все это время воюющих на фронте.

Без увеличения армии не может быть и речи о том, чтобы вернуть инициативу на поле боя. Украина пытается убедить молодых людей вступать в ряды ВСУ, предлагая им самые привлекательные должности, в том числе операторов дронов, однако проблемы с пополнением по-прежнему огромны. Добровольцев не хватает.

Между тем Россия превосходит Украину во всем. Она тратит на вооружение огромные суммы, ее промышленность производит все больше и больше оружия, а благодаря скрытой мобилизации в армию ежемесячно приходит 20 тысяч новых солдат.

Россия, несмотря на потери, понесенные за несколько месяцев войны, не так слаба, как многие думают. У него гораздо больше техники, чем у Украины. К тому же время явно работает на Россию и против Украины.

Украина получила всего лишь 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона

Мы уже сообщали об одной из самых больших проблем украинской армии – нехватке боеприпасов. 29 ноября на уровне министров иностранных дел впервые собрался Совет НАТО-Украина (NUC), на котором обсуждались шаги по увеличению производства оружия и боеприпасов.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе сообщил, что Украина на сегодняшний день получила от ЕС 300 тысяч. артиллерийских снарядов. Это даже не треть от 1 миллиона 155-мм снарядов, которые Евросоюз обещал Украине до марта 2024 года.

В НАТО заявили, что разрабатывают план действий по "полной оперативной совместимости" Украины и НАТО, а также подтвердили свою поддержку реформ секторов, отвечающих на Украине за демократию и безопасность, "на пути к будущему членству в НАТО".

Вот почему так ценна информация греческой газеты Ekathimerini о том, что Вашингтон ведет с Афинами переговоры о приобретении ракет калибра 155 мм и 203 мм, наиболее часто используемых украинскими военными.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что союзники согласились с тем, чтобы Украина стала членом НАТО. Он добавил, что сегодня Украина ближе к членству в альянсе, чем когда-либо. Госсекретарь США заверил: все члены НАТО понимают, что поддержка Украины отвечает их интересам.

Автор: Влодек Калета (Włodek Kaleta)

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