Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО

Ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) не может уничтожить российский барражирующий боеприпас «Ланцет» во время атаки, потому что она производится на очень большой скорости. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другое эффективное оружие России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Кнутов отметил, что сегодня барражирующий боеприпас «Ланцет» с высокой точностью уничтожает цели противника.

«Он может маневрировать, как птица, а на экранах он иногда замирает в воздухе, и станции наведения ракеты его просто теряют. Последняя модель — когда можно запустить три "Ланцета", и они будут управляться одним треком, самостоятельно находить цели благодаря использованию элементов искусственного интеллекта — это технология, которая опережает многие страны мира», — рассказал эксперт.

Также он назвал эффективным оружием России фугасные авиационные бомбы: ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500.

«На них устанавливается управляемый модуль планирования и коррекции. Эти бомбы в три раза по мощности превосходят "Искандер". Дальность у них тоже достаточно серьезная. Она позволяет нашим Су-34 не входить в зону действия ПВО противника, но при этом разрушать самые мощные оборонительные укрепления украинской армии», — заявил Кнутов.

Кроме этого, у нас сейчас пошли «Торнадо-С» — это реактивные системы залпового огня с дальностью полета ракеты 120 километров и возможностью наводить каждую ракету индивидуально на цель так же, как это делает HIMARS. Но у HIMARS дальность 80 километров Юрий Кнутов военный эксперт

«Также на фронте появились "Коалиции-СВ" с дальностью стрельбы 70 километров. Это тоже уникальнейшая артиллерийская система. По скорострельности она даже в режиме залпового огня превосходит Panzerhaubitze 2000. Кроме того, самоходка обладает очень хорошими ходовыми качествами», — рассказал военный эксперт.

Еще одной эффективной техникой России директор Музея войск ПВО назвал вертолеты Ка-52. По его словам, они показывают себя самым лучшим образом в зоне проведения СВО.

«В целом вертолет показал хорошую живучесть и огневую мощь. У него меняется вооружение на более мощное, совершенствуются системы защиты от ракет ПЗРК. То есть это вертолет, который можно назвать даже в какой-то степени летающим танком», — объяснил он.

По мнению Кнутова, танк Т-90М «Прорыв» также показывают очень хорошие результаты.

«Я полагаю, что без этих танков нашим военным пришлось бы гораздо сложнее на поле боя, учитывая, что Т-90М "Прорыв" превосходит Leopard последней модификации. Кроме того, можно обратить внимание и на системы противовоздушной обороны. В первую очередь на Бук-М3 и на "Панцирь-С", который берет на себя значительную часть работы по борьбе как с беспилотниками, так и с ракетами. Это системы, которые наиболее востребованы в войсках сегодня», — заявил он.

Я уже не говорю о наших дронах «Герань», крылатых ракетах «Калибр», гиперзвуковых ракетах «Кинжал» — это все показало себя очень хорошо в ходе специальной военной операции. Ставка делается именно на то, чтобы такой техники было побольше Юрий Кнутов военный эксперт

Ранее сообщалось, что десант Вооруженных сил России совершил успешную атаку на ВСУ на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».