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НАТО надеется "сохранить единство по Украине", но фокус смещается

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, среда, 11 октября 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, среда, 11 октября 2023 г.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Global Times: Киев получил пакет рекомендаций для вступления в НАТО

Поскольку денег для Украины больше нет, "непоколебимую поддержку" ей теперь будут выражать пустыми обещаниями, пишет Global Times. За лояльность Западу Киеву посулили членство в НАТО. Но сначала ему придется выполнить специальные рекомендации.

По сообщениям СМИ, в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая началась во вторник, блок практически завершила работу над рекомендациями по членству Украины. По мнению аналитиков, этот шаг сродни размахиванию морковкой перед носом у Украины, чтобы та не отворачивалась от Запада, несмотря на ослабевающую поддержку со стороны ЕС и США. Также этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить солидарность внутри Евросоюза на фоне палестино-израильского конфликта, который привлекает все больше внимания во всем мире.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО запланирована на вторник и среду в штаб-квартире блока в Брюсселе. В понедельник генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что в ходе встречи НАТО-Украина участники альянса согласуют рекомендации по реформам, которые Киев должен провести, чтобы получить членство.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен (James O'Brien), как сообщает Associated Press, заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который будет присутствовать на встрече НАТО, подтвердит неизменную поддержку Украины со стороны альянса. Однако в последние недели администрация Джо Байдена была больше озабочена палестино-израильским конфликтом.

"В то время как Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, НАТО также надеется послать Киеву позитивный сигнал через эту встречу министров иностранных дел, завершив разработку рекомендаций по приоритетным реформам для Украины и продемонстрировав ей "приверженность", — сказал Global Times Цуй Хунцзянь (Cui Hongjian), профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков.

Европейская комиссия 8 ноября приняла "Пакет расширения до 2023 года", в котором содержится подробная оценка состояния дел и прогресса, достигнутого несколькими странами, и впервые в этот список была включена Украина. Хотя Владимир Зеленский назвал эту оценку "историческим шагом" на пути Киева в ЕС, многие европейские СМИ отметили, что Украине еще предстоит долгий и нелегкий путь к вступлению в блок, включая проведение дополнительных внутренних реформ, да и у самого Евросоюза существуют вопросы относительно своего будущего.

Чтобы продемонстрировать поддержку Украины в то время, когда конкретная помощь со стороны США и ЕС ослабевает, Евросоюз и НАТО предлагают пути вступления Киева в свои ряды. Кроме того, они опасаются, что пророссийские силы на Украине могут вернуть себе влияние и устроить переворот, в результате которого киевские власти потеряют веру в Запад и ЕС, утверждает Цуй Хунцзянь.

Помимо этого, выражая "непоколебимую поддержку" Украине, НАТО и ЕС стремятся сохранить единый консенсус среди стран-членов по отношению к российско-украинскому конфликту, считает эксперт.

По словам аналитиков, по мере того как конфликт все больше заходит в тупик, а Вашингтону все тяжелее поддерживать Киев оружием и деньгами, внутри Европейского союза растут сомнения и критика в отношении подхода ЕС к Украине, а между США и ЕС усиливаются разногласия.

В начале октября ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал американских законодателей пересмотреть свое решение об исключении финансовой поддержки Украины из бюджетного законопроекта, принятого Конгрессом США для предотвращения остановки работы федерального правительства.

Поскольку российско-украинский конфликт продолжается уже более 600 дней, Зеленский, как сообщается, борется с растущей усталостью от войны на Западе, открыто признавая, что израильско-палестинская война "отвлекает внимание" от конфликта на Украине.

Западные страны истощены российско-украинским кризисом, потому что вложили в него огромное количество денег, ресурсов и оружия. Они также беспокоятся, что их безопасность и стабильность могут пострадать из-за затягивающегося конфликта между Израилем и Палестиной и возможности возникновения трений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал Global Times Цуй Хэн (Cui Heng), младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.

Цуй Хэн отметил, что голоса в пользу Зеленского со стороны Запада ослабевают, но общая политика поддержки Украины, направленная на содействие ее послевоенной стратегии, не меняется.

Однако в настоящее время все взятые западными странами обязательства по отношению к Киеву остаются лишь пустыми словами, сказал эксперт.

Автор статьи: Лю Синь (Liu Xin)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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