США планируют в 2024 году запуск более 20 военных спутников

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в следующем году планируют вывести на орбиту не менее шести разведывательных спутников, следует из данных американского Космического командования.

Всего в 2024 году предполагается вывод на орбиту 21 американского военного спутника, среди которых аппараты разведывательного назначения, системы предупреждения о ракетном нападении, а также связи.

В текущем году Пентагон вывел на орбиту 12 военных спутников.

Запуски спутников будут осуществляться с помощью ракет-носителей компаний United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества, и SpaceX.

По предварительной оценке, ULA получит $1,3 млрд за 11 предстоящих запусков, а SpaceX за 10 запусков - $1,2 млрд.