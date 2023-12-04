Войти
Naked Science

Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

127
0
0
Спутник формата CubeSat на орбите в представлении художника
Спутник формата CubeSat на орбите в представлении художника.
Источник изображения: armradio.am

Hayasat-1 — первый спутник, сделанный в Армении — выведен на орбиту и уже начал отправлять данные. Цель полета — проверка способности аппарата работать в условиях космоса и отработка конструкции.

Спутник Hayasat-1 запустили в 21:18 по московскому времени (22:18 по Еревану) с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела его на орбиту вместе с десятками других аппаратов различных стран.

Hayasat-1 весит около килограмма и представляет собой технический демонстратор. У него есть сенсоры для измерения интенсивности света, магнитометры, средства ориентации спутника в заданном положении, а также температурные датчики, отслеживающие состояние в различных критических узлах аппарата.

Также на борту — созданная в Армении экспериментальная инерциальная система, которая отслеживает ориентацию Hayasat-1 в пространстве. Помимо этого, спутник оснащен приемником GPS-сигнала.

После вывода аппарат начал работу и радиопередачи. По данным открытого проекта, он связывается с Землей в ФМ-диапазоне на частоте 437,02 мегагерца. Спутник делает один оборот вокруг нашей планеты за 90 минут по солнечно-синхронной орбите на высоте 550 километров. Такая орбита позволяет Hayasat-1 проходить над одной и той же точкой планеты примерно в одно и то же солнечное время. Обычно она применяется для спутников, делающих снимки поверхности Земли.


Перед отправкой в космос летного экземпляра «Базумк» сперва провел испытания на Земле.
Источник: «Базумк»

Разработчики спутника — армянская лаборатория космических исследований «Базумк» и Фонд научных инноваций и образования. Формат аппарата — CubeSat.

«Мы постарались начать с самого простого, потому что есть много вопросов по оформлению документов, которые Армения проходит впервые. Отправка спутника в космос требует различных согласований», — отмечал ранее технический директор лаборатории «Базумк» Айк Мартиросян.

Согласно плану, аппарату предстоит проработать в космосе не менее полугода, а общий намеченный ресурс при идеальном развитии событий — пять лет. Если температурные и прочие датчики покажут, что конструкция Hayasat-1 была задумана правильно и позволяет спутнику эффективно работать в космосе, его создатели планируют начать запуски и более сложных аппаратов.

Отметим, что «Базумк» получила лицензию на космическую деятельность от властей Армении только в сентябре 2023 года, то есть совсем недавно.

Видео о пуске с канала «Базумк» можно просмотреть ниже:

© YouTube

Это не первый спутник, запущенный Арменией, — им был спутник линейки iSIM-90, выведенный на орбиту в прошлом году и способный снимать земную поверхность (чего Hayasat-1 не может). Однако тогда материальная часть аппарата (куда более массивного, чем Hayasat-1) была выполнена испанской компанией Satlantis, давним игроком на этом рынке. Hayasat-1 сделан «на месте», хотя и использует импортную элементную базу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
США
Компании
SpaceX
Похожие новости
04.12.2023
В космос запустили первый спутник, разработанный армянскими специалистами
27.05.2022
Армения запустила свой первый спутник — на ракете SpaceX
27.05.2022
Первый армянский спутник вывели на орбиту
03.08.2021
С чертежей – в цех. Разработка ракеты-носителя «Союз-5»
19.04.2021
Türkiye (Турция): испугавшись ударных БПЛА, они нацелились на Turksat 5B!
14.01.2021
Чей Королев: что об ученом написали Маск и Зеленский
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС