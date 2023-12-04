Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

Hayasat-1 — первый спутник, сделанный в Армении — выведен на орбиту и уже начал отправлять данные. Цель полета — проверка способности аппарата работать в условиях космоса и отработка конструкции.

Спутник Hayasat-1 запустили в 21:18 по московскому времени (22:18 по Еревану) с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела его на орбиту вместе с десятками других аппаратов различных стран.

Hayasat-1 весит около килограмма и представляет собой технический демонстратор. У него есть сенсоры для измерения интенсивности света, магнитометры, средства ориентации спутника в заданном положении, а также температурные датчики, отслеживающие состояние в различных критических узлах аппарата.

Также на борту — созданная в Армении экспериментальная инерциальная система, которая отслеживает ориентацию Hayasat-1 в пространстве. Помимо этого, спутник оснащен приемником GPS-сигнала.

После вывода аппарат начал работу и радиопередачи. По данным открытого проекта, он связывается с Землей в ФМ-диапазоне на частоте 437,02 мегагерца. Спутник делает один оборот вокруг нашей планеты за 90 минут по солнечно-синхронной орбите на высоте 550 километров. Такая орбита позволяет Hayasat-1 проходить над одной и той же точкой планеты примерно в одно и то же солнечное время. Обычно она применяется для спутников, делающих снимки поверхности Земли.

Перед отправкой в космос летного экземпляра «Базумк» сперва провел испытания на Земле. Источник: «Базумк»

Разработчики спутника — армянская лаборатория космических исследований «Базумк» и Фонд научных инноваций и образования. Формат аппарата — CubeSat.

«Мы постарались начать с самого простого, потому что есть много вопросов по оформлению документов, которые Армения проходит впервые. Отправка спутника в космос требует различных согласований», — отмечал ранее технический директор лаборатории «Базумк» Айк Мартиросян.

Согласно плану, аппарату предстоит проработать в космосе не менее полугода, а общий намеченный ресурс при идеальном развитии событий — пять лет. Если температурные и прочие датчики покажут, что конструкция Hayasat-1 была задумана правильно и позволяет спутнику эффективно работать в космосе, его создатели планируют начать запуски и более сложных аппаратов.

Отметим, что «Базумк» получила лицензию на космическую деятельность от властей Армении только в сентябре 2023 года, то есть совсем недавно.

Видео о пуске с канала «Базумк» можно просмотреть ниже:

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Это не первый спутник, запущенный Арменией, — им был спутник линейки iSIM-90, выведенный на орбиту в прошлом году и способный снимать земную поверхность (чего Hayasat-1 не может). Однако тогда материальная часть аппарата (куда более массивного, чем Hayasat-1) была выполнена испанской компанией Satlantis, давним игроком на этом рынке. Hayasat-1 сделан «на месте», хотя и использует импортную элементную базу.