В Польше призвали НАТО к шагам, которые помогут "сдержать Россию"

Глава BBN Сивера: восточный фланг НАТО должен нарастить потенциал против РФ

МОСКВА, 2 декабря/ Радио Sputnik. Силам НАТО на востоке необходимо в ближайшие три года принять меры увеличения военного потенциала на случай возможной конфронтации с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера.

Так он ответил на вопрос журналиста польской газеты Nasz Dziennik, как он оценивает недавнее аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), согласно которому, у НАТО осталось около 6-9 лет до прямой конфронтации с Россией.

"Этот анализ совпадает с исследованиями, подготовленными в США. Однако, на мой взгляд, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации", – цитирует Сиверу РИА Новости.

По словам главы BBN, оборонная промышленность в России способна "восстанавливать ресурсы" еще ближайшие три года.

"Это время, когда на восточном фланге должен появиться потенциал, являющийся четким сигналом сдерживания агрессии", – заключил эксперт.

Радио Sputnik писало, что Польша может готовиться к войне с Россией.