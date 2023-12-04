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ТАСС

Бундесвер обучил вторую группу украинских военных работе с системой ПРО Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ David Keaton

Защита воздушного пространства Украины, как заявил генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлов, в настоящее время является ключевой задачей

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) обучил вторую группу солдат ВСУ навыкам обращения с системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его сведениям, 70 украинских военнослужащих в течение шести недель проходили обучение на базе ВВС в Германии. Защита воздушного пространства Украины, как заявил генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлов, в настоящее время является ключевой задачей.

5 октября агентство DPA сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему Patriot.

На данный момент ФРГ поставила Украине одну систему Patriot. В начале октября Минобороны Германии проинформировало о предоставлении Киеву в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него вошли дополнительные средства ПВО (Patriot, IRIS-T SLM и IRIS-T SLS), а также три самоходные установки Gepard. Сроки передачи и развертывания на Украине нового комплекса Patriot при этом не назывались.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 21 ноября заявил, что Берлин направит Киеву еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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