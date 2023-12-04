Немецкий политик сравнила Украину с бездонной бочкой

За весь период конфликта на Украине правительство ФРГ напрямую передало Киеву налоговых средств на сумму €24 млрд, рассказала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт считает, что Украина превратилась в "бездонную бочку". Такое мнение она высказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

"Именно Украина все чаще оказывается бездонной бочкой", - сказала Вагенкнехт. При этом она отметила, что за весь период конфликта на Украине правительство ФРГ напрямую передало Киеву налоговых средств на сумму €24 млрд. "На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет", - подчеркнула политик.

Евросоюз, по ее словам, передал Украине порядка €85 млрд, а это "практически четверть бюджета всего ЕС, составляемая в том числе за счет налогоплательщиков ФРГ". Таким образом, из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще €20 млрд, резюмировала Вагенкнехт. "Если все это сложить, то помощь со стороны ФРГ Украине в целом составит €44 млрд", - констатировала она. Вместе с тем депутат напомнила еще о €14 млрд, выделенных из федеральных средств на оказание помощи беженцам, а также средства, которые отдают общины. "И вот мы уже насчитали €60 млрд", - подытожила Вагенкнехт.

В то же время она заметила, что Соединенные Штаты постепенно отстраняются от Украины. Некоторые европейские страны, как сказала депутат, в настоящее время также "отказываются разбазаривать налоговые средства" для продолжения "бессмысленных боевых действий" на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам стран Евросоюза на саммите сообщества 14-15 декабря будет очень сложно достичь консенсуса по вопросу предоставления Украине €50 млрд в рамках программы бюджетной помощи на ближайшие четыре года. В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом €18 млрд. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года.

Как сообщил до этого глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.