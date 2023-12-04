Войти
ТАСС

Немецкий политик сравнила Украину с бездонной бочкой

120
0
+1
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

За весь период конфликта на Украине правительство ФРГ напрямую передало Киеву налоговых средств на сумму €24 млрд, рассказала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт считает, что Украина превратилась в "бездонную бочку". Такое мнение она высказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

"Именно Украина все чаще оказывается бездонной бочкой", - сказала Вагенкнехт. При этом она отметила, что за весь период конфликта на Украине правительство ФРГ напрямую передало Киеву налоговых средств на сумму €24 млрд. "На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет", - подчеркнула политик.

Евросоюз, по ее словам, передал Украине порядка €85 млрд, а это "практически четверть бюджета всего ЕС, составляемая в том числе за счет налогоплательщиков ФРГ". Таким образом, из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще €20 млрд, резюмировала Вагенкнехт. "Если все это сложить, то помощь со стороны ФРГ Украине в целом составит €44 млрд", - констатировала она. Вместе с тем депутат напомнила еще о €14 млрд, выделенных из федеральных средств на оказание помощи беженцам, а также средства, которые отдают общины. "И вот мы уже насчитали €60 млрд", - подытожила Вагенкнехт.

В то же время она заметила, что Соединенные Штаты постепенно отстраняются от Украины. Некоторые европейские страны, как сказала депутат, в настоящее время также "отказываются разбазаривать налоговые средства" для продолжения "бессмысленных боевых действий" на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам стран Евросоюза на саммите сообщества 14-15 декабря будет очень сложно достичь консенсуса по вопросу предоставления Украине €50 млрд в рамках программы бюджетной помощи на ближайшие четыре года. В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом €18 млрд. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года.

Как сообщил до этого глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Венгрия
Германия
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.10.2023
Реакция ФРГ и Франции на СВО: невиданный рост общих проектов вооружений
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
03.01.2023
Конфликт на Украине антироссийскими санкциями не решить
22.08.2022
Найдено слабое звено НАТО. Альянс торопится его укрепить
04.03.2022
Западная военная помощь Украине
10.11.2021
США готовят поход на восток
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС