Дэвид Петреус отметил, что "никто в действительности не осознал и не оценил глубину минных полей" России, которой удалось организовать грамотное "построение обороны, многочисленные линии и так далее"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Украина не смогла добиться прорыва в ходе контрнаступления из-за задержки поставок вооружений. Такое мнение выразил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус в интервью газете The Washington Post, видеозапись которого опубликована на YouTube канале издания.

По его словам, Киеву "не удалось, к сожалению, осуществить прорыв", потому что страны Запада "не передали Украине в руки вооружения". Среди причин провала контрнаступления экс-глава разведывательного ведомства, в частности, назвал заминку с поставкой танков, кассетных боеприпасов и авиации.

В ходе презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины" Петреус подчеркнул также, что "никто в действительности не осознал и не оценил глубину минных полей" России, которой удалось организовать грамотное "построение обороны, многочисленные линии и так далее".

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, купянско-лиманское, марьинское, Волынь, Киевская, Ровненская, Сумская, Харьковская, Черниговская области, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области. Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.